17 прокуроров получили инвалидность в Харьковской области до 2022 года

Всего сейчас работает 471 обвинитель в Харьковской областной прокуратуре и в 14 окружных прокуратурах.

Не 23, как сообщили ранее, а 22 прокурора с инвалидностью – это 4,6% от общего количества работающих прокуроров, подчеркнули в Харьковской областной прокуратуре. 17 прокуроров получили группы инвалидности вплоть до полномасштабного вторжения РФ. ІІ группа инвалидности есть только у 6 прокуроров, из них трое имеют инвалидность с детства.

Среди других оснований получения инвалидности онкологические заболевания, поражения опорно-двигательной системы, потеря глаза, а также травмы, связанные с защитой Родины.

Чтобы подтвердить статус инвалидности, обвинители готовы пройти повторные обследования, заявили в Харьковской областной прокуратуре и подчеркнули, что у руководителя и его заместителей нет инвалидностей каких-либо групп.