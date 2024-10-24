17 прокуроров получили инвалидность в Харьковской области до 2022 года
Всего сейчас работает 471 обвинитель в Харьковской областной прокуратуре и в 14 окружных прокуратурах.
Не 23, как сообщили ранее, а 22 прокурора с инвалидностью – это 4,6% от общего количества работающих прокуроров, подчеркнули в Харьковской областной прокуратуре. 17 прокуроров получили группы инвалидности вплоть до полномасштабного вторжения РФ. ІІ группа инвалидности есть только у 6 прокуроров, из них трое имеют инвалидность с детства.
Среди других оснований получения инвалидности онкологические заболевания, поражения опорно-двигательной системы, потеря глаза, а также травмы, связанные с защитой Родины.
Чтобы подтвердить статус инвалидности, обвинители готовы пройти повторные обследования, заявили в Харьковской областной прокуратуре и подчеркнули, что у руководителя и его заместителей нет инвалидностей каких-либо групп.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обвинитель, прокурор, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 19:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего сейчас работает 471 обвинитель в Харьковской областной прокуратуре и в 14 окружных прокуратурах.".