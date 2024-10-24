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17 прокуроров получили инвалидность в Харьковской области до 2022 года

Общество 19:32   24.10.2024
Оксана Якушко
17 прокуроров получили инвалидность в Харьковской области до 2022 года Фото: Харьковская областная прокуратура

Всего сейчас работает 471 обвинитель в Харьковской областной прокуратуре и в 14 окружных прокуратурах.

Не 23, как сообщили ранее, а 22 прокурора с инвалидностью – это 4,6% от общего количества работающих прокуроров, подчеркнули в Харьковской областной прокуратуре. 17 прокуроров получили группы инвалидности вплоть до полномасштабного вторжения РФ. ІІ группа инвалидности есть только у 6 прокуроров, из них трое имеют инвалидность с детства.

Среди других оснований получения инвалидности онкологические заболевания, поражения опорно-двигательной системы, потеря глаза, а также травмы, связанные с защитой Родины.

Чтобы подтвердить статус инвалидности, обвинители готовы пройти повторные обследования, заявили в Харьковской областной прокуратуре и подчеркнули, что у руководителя и его заместителей нет инвалидностей каких-либо групп.

Читайте также: 23 прокурора имеют инвалидность на Харьковщине: результаты расследования

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 19:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего сейчас работает 471 обвинитель в Харьковской областной прокуратуре и в 14 окружных прокуратурах.".