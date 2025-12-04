Как оказалась на OnlyFans прокурор из Харькова — официально
Откровенные фотографии прокурора Луизы Карапетян могли попасть на OnlyFans якобы из-за мести ее парня, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Слухи о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизе Карапетяне прокомментировала Харьковская областная прокуратура. На днях в соцсетях разразился скандал – пользователи узнали в звезде платформы для взрослых OnlyFans сотрудницу харьковской прокуратуры.
«В связи с распространением информации о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизе Карапетяне сообщаем следующее. Назначено и начато служебное расследование с целью всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств. Кроме того, прокурор подала в отдел полиции заявление, в котором отметила, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, осуществил ее бывший парень из мотивов мести. В сложившейся ситуации нужно установить истину и дать оценку действиям всех сторон в соответствии с законом, а не прибегать к манипуляциям и унижению человека в социальных сетях», — официально заявила Харьковская областная прокуратура.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
