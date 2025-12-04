Live

Как оказалась на OnlyFans прокурор из Харькова — официально

Общество 21:59   04.12.2025
Оксана Якушко
Как оказалась на OnlyFans прокурор из Харькова — официально Фото: Харьков life

Откровенные фотографии прокурора Луизы Карапетян могли попасть на OnlyFans якобы из-за мести ее парня, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Слухи о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизе Карапетяне прокомментировала Харьковская областная прокуратура. На днях в соцсетях разразился скандал – пользователи узнали в звезде платформы для взрослых OnlyFans сотрудницу харьковской прокуратуры.

«В связи с распространением информации о прокуроре Новобаварской окружной прокуратуры Харькова Луизе Карапетяне сообщаем следующее. Назначено и начато служебное расследование с целью всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств. Кроме того, прокурор подала в отдел полиции заявление, в котором отметила, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, осуществил ее бывший парень из мотивов мести. В сложившейся ситуации нужно установить истину и дать оценку действиям всех сторон в соответствии с законом, а не прибегать к манипуляциям и унижению человека в социальных сетях», — официально заявила Харьковская областная прокуратура.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Читайте также: Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
04.12.2025, 21:29
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
04.12.2025, 19:20
Как оказалась на OnlyFans прокурор из Харькова — официально
Как оказалась на OnlyFans прокурор из Харькова — официально
04.12.2025, 21:59

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как оказалась на OnlyFans прокурор из Харькова — официально», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 21:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Откровенные фотографии прокурора Луизы Карапетян могли попасть на OnlyFans якобы из-за мести ее парня, сообщает Харьковская областная прокуратура.".