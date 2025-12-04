Live

Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов

Происшествия 21:29   04.12.2025
Оксана Якушко
Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов

Взрывы начали раздаваться в Харькове в 21:13, мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке на Основянский район. 

Перед ударами российских БпЛА о возможной атаке сообщали мониторинговые каналы.

«Предварительно есть прилет вражеского БпЛА в Основянском районе. Подробности уточняем», — сразу после первого удара россиян сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Затем в городе раздалось еще несколько взрывов, горожане насчитали не менее трех.

«В Харькове прогремела серия взрывов. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали вражеского удара выясняются», — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Оксана Якушко
