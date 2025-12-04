Взрывы слышны в Харькове вечером 4 декабря: город под атакой дронов
Взрывы начали раздаваться в Харькове в 21:13, мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке на Основянский район.
Перед ударами российских БпЛА о возможной атаке сообщали мониторинговые каналы.
«Предварительно есть прилет вражеского БпЛА в Основянском районе. Подробности уточняем», — сразу после первого удара россиян сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Затем в городе раздалось еще несколько взрывов, горожане насчитали не менее трех.
«В Харькове прогремела серия взрывов. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Детали вражеского удара выясняются», — прокомментировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
