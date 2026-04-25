Новости Харькова — главное за 25 апреля: ночные и утренние «прилеты»
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:07
Терехов уточнил, что попадание произошло в Немышлянском районе
В результате удара повреждены частные дома, сообщил мэр Игорь Терехов.
06:48
Уже утром в Харькове снова зафиксировали «прилет»
Мэр города Игорь Терехов сообщил о попадании в Салтовском районе. На месте начался пожар.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о БпЛА, летевших в направлении Харькова с юго-востока.
06:32
Ночью в Харькове раздавались взрывы
Громко было в городе около 03:30. По меньшей мере, пять взрывов прогремели в Харькове.
Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по Киевскому и Шевченковскому районам.
Один из «прилетов» зафиксировали возле дома. Также в результате обстрела в городе пострадала транспортная инфраструктура – в частности, уничтожена остановка общественного транспорта. Поврежден газопровод.
Кроме того, серия взрывов ночью раздавалась и в Днепре. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа утром проинформировал, что уже известно о шести раненых в результате массированной атаки на город. Там повреждены дома, предприятия, автомобили.
