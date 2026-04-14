Серия взрывов в Харькове — россияне атаковали город КАБами

Звуки взрывов харьковчане услышали около 21:15.

Сильные взрывы прозвучали в Харькове после оглашения воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы сообщали о том, что на город один за другим летят КАбы. Согласно их информации, удары россиян пришлись по району Пятихатки.

«Далее на Пятихатки⚠️. Упали 😔», — написал монитор-канал TLK News.

«По предварительной информации Ситуационного центра, враг нанес удар по Киевскому району города. На месте попадания – пожар. Детали выясняем», — после воздушной атаки сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

В Киевском районе Харькова зафиксировали, что КАБ попали по территории гаражного кооператива, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На место следуют все экстренные службы. Детали выясняем. К этой минуте, информация о пострадавших не поступала», — заявил Синегубов.