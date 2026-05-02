Последствия прилетов по Харькову днем ​​показали Синегубов и ГСЧС (фото)

Происшествия 16:10   02.05.2026
Оксана Горун
Количество пострадавших от дневных ударов российских БпЛА по Харькову возросло до шести, написал начальник ХОВА.

«Оккупанты били беспилотниками по Шевченковскому, Холодногорскому и Основянскому районам города. Повреждены четыре АЗС и многоквартирный дом, другие последствия еще устанавливаем. Во время этой атаки пострадали шесть человек. 62-летнего мужчину госпитализировали со взрывными ранениями. Предварительно он находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На месте обстрела медики оказали помощь еще пяти людям, подвергшимся острой реакции на стресс: 39-, 47- и 57-летним женщинам и 61- и 44-летним мужчинам», — сообщил начальник ХОВА.

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026 7

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов обратился к владельцам АЗС города, отметив, что оборудование станций стоит укрыть за бетонными блоками и защитными сооружениями.

Судя по всему, российские террористы определили для себя новые цели — автозаправочные станции обстреливают вторые сутки подряд.

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026 4

Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс.  «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районамАтака продолжилась днем. Ее целью стали АЗС города.

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026 8

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026 6

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026 5

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026 2

удары по АЗС в Харькове 2 мая 2026

Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
Новости Харькова — главное 2 мая: дроны целятся по АЗС, пострадавшие
Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)
Резервуар с газом загорелся на АЗС в Харькове после удара БпЛА (видео)
Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
Последствия прилетов по Харькову днем ​​показали Синегубов и ГСЧС (фото)
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 16:10;

