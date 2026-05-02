Последствия прилетов по Харькову днем показали Синегубов и ГСЧС (фото)
Количество пострадавших от дневных ударов российских БпЛА по Харькову возросло до шести, написал начальник ХОВА.
«Оккупанты били беспилотниками по Шевченковскому, Холодногорскому и Основянскому районам города. Повреждены четыре АЗС и многоквартирный дом, другие последствия еще устанавливаем. Во время этой атаки пострадали шесть человек. 62-летнего мужчину госпитализировали со взрывными ранениями. Предварительно он находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. На месте обстрела медики оказали помощь еще пяти людям, подвергшимся острой реакции на стресс: 39-, 47- и 57-летним женщинам и 61- и 44-летним мужчинам», — сообщил начальник ХОВА.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов обратился к владельцам АЗС города, отметив, что оборудование станций стоит укрыть за бетонными блоками и защитными сооружениями.
Судя по всему, российские террористы определили для себя новые цели — автозаправочные станции обстреливают вторые сутки подряд.
Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. Атака продолжилась днем. Ее целью стали АЗС города.
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 16:10;