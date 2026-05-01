Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹

Репортаж 13:31   01.05.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 1 мая, утром во время вражеской атаки на одну из АЗС Харькова спасли мужчину.

Сообщение о попадании БпЛА по заправочной станции в Слободском районе Ситуационный центр получил в 8:15, сообщили в Харьковском горсовете.

«Работники департамента вместе с представителями Красного Креста одними из первых прибыли на место происшествия. Во время осмотра в здании АЗС был обнаружен оператор, находившийся в шоковом состоянии. Мужчину вывели из помещения и передали бригаде экстренной медицинской помощи», — рассказали в мэрии.

У пострадавшего диагностировали острую реакцию на стресс.

Видео: Харьковский горсовет

Напомним, утром 1 мая ударные дроны атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ выпустили беспилотники типа «V2U».

