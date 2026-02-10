Live

БпЛА ударил по АЗС на Харьковщине: есть пострадавший, произошел пожар (фото)

10.02.2026
Виктория Яковенко
Фото: ГСЧС Украины

10 февраля в 11:40 армия РФ атаковала FPV-дроном АЗС в поселке Золочев.

В результате удара закрытую взрывную травму, акубаротравму получил 48-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

В ГСЧС Украины рассказали, что в результате попадания на АЗС произошел пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание.

«На месте происшествия под постоянной угрозой повторных вражеских обстрелов работали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, а также медицинский расчет и офицер-спасатель громады», — добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, сегодня в селе Оскол вражеский БпЛА ударил по машине, которая развозила хлеб жителям Песко-Радьковского старостинского округа. В результате атаки пострадал исполняющий обязанности старосты Сергей Никорич, пишут в Боровском поселковом совете.

Читайте также: В прокуратуре показали последствия вечернего удара по Харькову (фото)

Автор: Виктория Яковенко
