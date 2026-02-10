Вражеский БпЛА атаковал авто с хлебом на Харьковщине: пострадал и.о. старосты
Сегодня, 10 февраля, в селе Оскол российский дрон ударил по машине, которая развозила хлеб жителям Песко-Радьковского старостинского округа.
В результате атаки пострадал исполняющий обязанности старосты Сергей Никорич, пишут в Боровском поселковом совете.
«В результате удара автомобиль сгорел. Сергей Николаевич получил незначительные ранения. К счастью, угрозы жизни нет. Это очередное военное преступление российских войск свидетельствует о целенаправленных атаках на гражданских и тех, кто обеспечивает жизнедеятельность громады», — говорится в сообщении.
Напомним, утром глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что за сутки россияне обстреляли Харьков и девять населенных пунктов области. В поселке Золочев пострадали 44-летний мужчина, 35-летняя женщина, двое 3-летних и 6-летний мальчики; в селе Дубовка пострадала 68-летняя женщина.
