Синегубов: трое детей пострадали от обстрелов РФ

Происшествия 08:53   10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьков и девять населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В пос. Золочев пострадали 44-летний мужчина, 35-летняя женщина, два 3-летних и 6-летний мальчики; в с. Дубовка Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.

В течение суток россияне выпустили по региону такое вооружение:

  • четыре КАБа;
  • БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • шесть БпЛА типа «Молния»;
  • четыре fpv-дрона;
  • 12 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены три многоэтажки, два авто и СТО, в Богодуховском районе враг обстрелял частные дома, и автомобили.

«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Новониколаевка); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Дубовка), электросети (с. Бобровка); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Хотомля)», – добавил Синегубов.

