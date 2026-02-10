Синегубов: трое детей пострадали от обстрелов РФ
Харьков и девять населенных пунктов области обстреляли россияне за сутки, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В пос. Золочев пострадали 44-летний мужчина, 35-летняя женщина, два 3-летних и 6-летний мальчики; в с. Дубовка Дергачевской громады пострадала 68-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.
В течение суток россияне выпустили по региону такое вооружение:
- четыре КАБа;
- БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- шесть БпЛА типа «Молния»;
- четыре fpv-дрона;
- 12 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждены три многоэтажки, два авто и СТО, в Богодуховском районе враг обстрелял частные дома, и автомобили.
«В Купянском районе поврежден частный дом (с. Новониколаевка); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Дубовка), электросети (с. Бобровка); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Хотомля)», – добавил Синегубов.
