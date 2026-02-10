Live

Утром в Харькове произошла трагедия – в огне погибла женщина

Происшествия 08:31   10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром в Харькове произошла трагедия – в огне погибла женщина

В течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров в Харькове и области, два из них начались в результате российских обстрелов. Огонь после «прилетов» бушевал в Богодуховском и Чугуевском районах. 

«В поселке Золочев Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в легковой автомобиль, вызвав его возгорание на площади два квадратных метра. Также поврежден частный жилой дом. К сожалению, пять человек, среди которых трое детей, подверглись острой стрессовой реакции», – написали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тем временем в селе Хотомля на Чугуевщине после удара БпЛА загорелся частных дом и хозпостройка. Огонь охватил 40 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

А утром в Харькове произошла трагедия – в пожаре погибла женщина.

«Событие произошло 10 февраля в 05:27 в Холодногорском районе Харькова. Горелая пристройка в частный дом на площади шесть квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины, 1962 года рождения. Причина пожара – короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.

Читайте также: Генштаб сообщил, что бои в Харьковской области немного утихли

Автор: Николь Костенко-Лагутина
