Утром в Харькове произошла трагедия – в огне погибла женщина
В течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров в Харькове и области, два из них начались в результате российских обстрелов. Огонь после «прилетов» бушевал в Богодуховском и Чугуевском районах.
«В поселке Золочев Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в легковой автомобиль, вызвав его возгорание на площади два квадратных метра. Также поврежден частный жилой дом. К сожалению, пять человек, среди которых трое детей, подверглись острой стрессовой реакции», – написали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Тем временем в селе Хотомля на Чугуевщине после удара БпЛА загорелся частных дом и хозпостройка. Огонь охватил 40 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
А утром в Харькове произошла трагедия – в пожаре погибла женщина.
«Событие произошло 10 февраля в 05:27 в Холодногорском районе Харькова. Горелая пристройка в частный дом на площади шесть квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины, 1962 года рождения. Причина пожара – короткое замыкание электросети», – добавили в ГСЧС.
Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 08:31