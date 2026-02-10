Live

Генштаб сообщил, что бои в Харьковской области немного утихли

Украина 08:11   10.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб сообщил, что бои в Харьковской области немного утихли

Утром 10 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было восемь боестолкновений. 

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Прилипки, Зеленого и Волчанска.

На Купянском – зафиксировали три штурма ВС РФ в районе Песчаного и Долгенького.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов — сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 – из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день таковы:

Читате также: ISW: на двух направлениях области продвинулась РФ. Два села захвачены

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
09.02.2026, 14:23
Новости Харькова — главное за 10 февраля: смертельный пожар в городе, удары РФ
Новости Харькова — главное за 10 февраля: смертельный пожар в городе, удары РФ
10.02.2026, 08:57
Сегодня 10 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 февраля 2026: какой праздник и день в истории
10.02.2026, 06:00
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов
09.02.2026, 22:48
Новости Харькова — главное за 9 февраля: РФ продвинулась, удары по городу
Новости Харькова — главное за 9 февраля: РФ продвинулась, удары по городу
09.02.2026, 22:42
Синегубов: трое детей пострадали от обстрелов РФ
Синегубов: трое детей пострадали от обстрелов РФ
10.02.2026, 08:53

Новости по теме:

10.02.2026
ISW: на двух направлениях области продвинулась РФ. Два села захвачены
09.02.2026
Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» на Харьковщине
09.02.2026
Больше двух десятков боев было в Харьковской области в течение суток
09.02.2026
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 
08.02.2026
Медики с санками, «прилеты» в Золочеве, энергопомощь – итоги 8 февраля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Генштаб сообщил, что бои в Харьковской области немного утихли», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2026 в 08:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было восемь боестолкновений. ".