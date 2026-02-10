Генштаб сообщил, что бои в Харьковской области немного утихли

Утром 10 февраля Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было восемь боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз около Прилипки, Зеленого и Волчанска.

На Купянском – зафиксировали три штурма ВС РФ в районе Песчаного и Долгенького.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, 95 авиационных ударов — сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6629 дронов-камикадзе и осуществил 2946 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 68 – из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день таковы: