ISW: на двух направлениях области продвинулась РФ. Два села захвачены
В сводке 10 февраля в Институте изучения войны (ISW) сообщили об изменениях на линии фронта на Великобурлукском и Купянском направлениях.
Так, изучив геолокационные видеозаписи, эксперты установили, что россияне ранее продвинулись вдоль границы в западной части Чугуновки. Однако украинские защитники уже принялись зачищать населенный пункт, отметили в ISW. Контратаки ВСУ были 8 и 9 февраля.
Сложнее ситуация на Купянском направлении, констатировали аналитики. Там враг оккупировал сразу два населенных пункта – Петропавловку и Степовую Новоселовку.
«Российские войска продвинулись на северо-запад от Подолов (юго-восточнее Купянска) во время взводного механизированного штурма. 10-й армейский корпус Украины опубликовал видеозапись механизированного штурма и сообщил, что украинские войска отбили этот штурм и уничтожили две многоцелевые бронированные боевые машины, 11 вездеходов и два багги», – отметили в Институте изучения войны.
