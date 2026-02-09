Сколько людей удается эвакуировать за месяц из Купянска и окрестностей (видео)
74 человека эвакуировали из Купянской громады Харьковской области в течение января силами украинских защитников, рассказал журналистам ее глава Андрей Беседин.
Он напомнил, что согласно данным с последней выдачи гуманитарной помощи еще в мае 2025 года в Купянской громаде было более тысячи жителей, связи с ними нет.
«Более 200 человек, по нашей информации, остаются на территории Купянска-Узлового. Это в основном пожилые люди. К сожалению, с ними связи нет. Но каждый день пытаемся принять тех людей, которые эвакуированы. В прошлом месяце 74 человека были эвакуированы с территории Купянской громады, сразу берем их на учет. Центр поддержки купянчан на сегодня обслуживает более 11 тысяч наших жителей. Медицинский центр есть в Харькове. За прошлый месяц первичное звено приняло 2300 человек, узкопрофильные врачи приняли более 2000 человек. И мы увеличиваем наши услуги, повышаем качество наших услуг, оборудование. Третий этап — готовимся к открытию реабилитационного отделения на базе медицинского центра», — сообщил Беседин.
Информации о возможном пребывании в громаде детей сейчас нет, однако более 20 несовершеннолетних объявлены в розыск как пропавшие, отметил глава ГВА.
«Мы фактически с начала 2024 года уговаривали людей выехать из громады. Благодаря тому, что у нас был механизм принудительной эвакуации детей, все они были вывезены, те дети, которые находились на территории громады. Отслеживание возвращения этих детей, к сожалению, не входит в наши функции, но мы тоже здесь работаем и стараемся минимизировать эти риски», — добавил Беседин.
Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, реагируя на заявления Герасимова об «освобождении» Купянска-Узлового, назвал российского генерала наркоманом. Силы обороны контролируют не только этот поселок, но населенные пункты вокруг него, далее идет «серая зона» — и только за ней войска РФ.
