Live

Сколько людей удается эвакуировать за месяц из Купянска и окрестностей (видео)

Общество 21:06   09.02.2026
Елена Нагорная
Сколько людей удается эвакуировать за месяц из Купянска и окрестностей (видео)

74 человека эвакуировали из Купянской громады Харьковской области в течение января силами украинских защитников, рассказал журналистам ее глава Андрей Беседин.

Он напомнил, что согласно данным с последней выдачи гуманитарной помощи еще в мае 2025 года в Купянской громаде было более тысячи жителей, связи с ними нет.

«Более 200 человек, по нашей информации, остаются на территории Купянска-Узлового. Это в основном пожилые люди. К сожалению, с ними связи нет. Но каждый день пытаемся принять тех людей, которые эвакуированы. В прошлом месяце 74 человека были эвакуированы с территории Купянской громады, сразу берем их на учет. Центр поддержки купянчан на сегодня обслуживает более 11 тысяч наших жителей. Медицинский центр есть в Харькове. За прошлый месяц первичное звено приняло 2300 человек, узкопрофильные врачи приняли более 2000 человек. И мы увеличиваем наши услуги, повышаем качество наших услуг, оборудование. Третий этап — готовимся к открытию реабилитационного отделения на базе медицинского центра», — сообщил Беседин.

Информации о возможном пребывании в громаде детей сейчас нет, однако более 20 несовершеннолетних объявлены в розыск как пропавшие, отметил глава ГВА.

«Мы фактически с начала 2024 года уговаривали людей выехать из громады. Благодаря тому, что у нас был механизм принудительной эвакуации детей, все они были вывезены, те дети, которые находились на территории громады. Отслеживание возвращения этих детей, к сожалению, не входит в наши функции, но мы тоже здесь работаем и стараемся минимизировать эти риски», — добавил Беседин.

Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, реагируя на заявления Герасимова об «освобождении» Купянска-Узлового, назвал российского генерала наркоманом. Силы обороны контролируют не только этот поселок, но населенные пункты вокруг него, далее идет «серая зона» — и только за ней войска РФ.

Читайте также: Город-призрак. Уничтожено все, что может быть уничтожено — Беседин о Купянске

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
«Мы продержались». Сильные морозы отступают, когда будет плюсовая погода
09.02.2026, 14:23
Новости Харькова — главное за 9 февраля: РФ продвинулась, удары по городу
Новости Харькова — главное за 9 февраля: РФ продвинулась, удары по городу
09.02.2026, 22:42
Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань
Сегодня утром россияне сбросили авиабомбу на Казачью Лопань
08.02.2026, 19:28
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 10 февраля – график
09.02.2026, 19:47
Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда
Оставшимся в феврале без тепла харьковчанам ХТС пересчитает платежки: когда
09.02.2026, 20:15
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов
Взрыв в Харькове: Терехов подтвердил «прилет» БпЛА «Молния» недалеко от домов
09.02.2026, 22:48

Новости по теме:

01.02.2026
Город-призрак. Уничтожено все, что может быть уничтожено — Беседин о Купянске
28.09.2025
Рискуют замерзнуть: жители Купянска будут без тепла этой зимой — ГВА (видео)
28.09.2025
Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных: как выбраться местным 📹
23.09.2025
Беседин: вся территория Купянска – под контролем ВСУ, город зачищают от ДРГ
18.09.2025
Автоматическое оружие уже достает до Купянска, что происходит в городе (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сколько людей удается эвакуировать за месяц из Купянска и окрестностей (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2026 в 21:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74 человека эвакуировали из Купянской громады Харьковской области в течение января силами украинских защитников, рассказал журналистам ее глава Андрей Беседин.".