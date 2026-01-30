Live

«Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой

Записано 19:55   30.01.2026
Оксана Горун
«Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона предположил, почему не сдаются в плен оставшиеся в Купянске россияне и сравнил Купянск-Узловой с Троещиной.

«Наркоман. Объективно говоря, — так отреагировал Трегубов на вопрос ведущей о главе российского Генштаба генерале Герасимове, который на днях «освободил» Купянск-Узловой. — Давайте посмотрим на карту. Дело даже не в том, что в Купянске-Узловом нет россиян. Россиян нет в населенных пунктах за Купянском-Узловым. И только за этими населенными пунктами начинается «серяк» («серая зона» — Ред). Между Купянском-Узловым и «серяком» есть промежуток населенных пунктов, контролируемых украинскими силами. Это просто с тем же успехом можно заявить, что российские силы контролируют Троещину в Киеве. Или Горишние Плавни, например. Если фантазировать, то какая разница? Здесь я не знаю уже, как это комментировать. Если они по крайней мере говорили о контроле над Купянском, когда там хотя бы находились какие-то три калеки, как сейчас. То Купянск-Узловой, где россиян вообще не то, что нет, а нет даже поблизости — ну это уже какая-то просто, не знаю работа на что».

Что касается ситуации в самом Купянске, то там остается несколько десятков россиян — до полусотни. Они находятся в квартале высотных домов, несколько севернее центра города.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Поскольку это квартал многоэтажек, зачищать его как в американских фильмах, просто бегая по этажам, никто особенно не хочет, а уничтожают их постепенно, поэтапно. Это корректная тактика в этой ситуации. Потому что, а зачем терять людей, если россияне там фактически уже обречены?» — объяснил логику происходящего спикер Группировки объединенных сил.

Остающихся в полном окружении оккупантов снабжают дронами. При этом далеко не все из них долетают до адресатов — их сбивают по пути Силы обороны.

Читайте также: Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец

«Люди, которые там находятся, испытывают проблемы со всем сразу. Ну, будем надеяться, что вскоре они просто либо сдадутся, либо полностью закончатся. Я думаю, что их, скорее всего, просто дезинформируют о ситуации вокруг города. Ибо, скорее всего, то что они не сдаются — это результат того, что они представляют, что, может, там вокруг города до сих пор россияне. А россиян вокруг города уже нет. И между российскими позициями и городом еще населенные пункты. Сначала освобожденные, потом «серяк», а уже потом россияне», — отметил Трегубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
Циклон зайдет на Харьковщину 30 января: температура опустится от +3 до -15
29.01.2026, 17:27
Новости Харькова — главное 30 января: волна «минирований», приговор подросткам
Новости Харькова — главное 30 января: волна «минирований», приговор подросткам
30.01.2026, 18:33
Кто имеет право сидеть на нижней полке и куда складывать багаж – ответ УЗ
Кто имеет право сидеть на нижней полке и куда складывать багаж – ответ УЗ
29.01.2026, 13:07
Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹
Ракетный удар по предприятию в пригороде Харькова: тушат масштабный пожар 📹
30.01.2026, 12:41
Новое отделение будет в детской больнице в Харькове: ХАЦ пишет о завышении цен
Новое отделение будет в детской больнице в Харькове: ХАЦ пишет о завышении цен
30.01.2026, 20:41

Новости по теме:

27.01.2026
Герасимов заявил о «взятии Купянска-Узлового»: в ЦПД это опровергли
23.11.2025
Что не так с российскими флаговтыками в Купянске, пояснил осинтер Левиев 📹
21.11.2025
В ХОВА ответили на заявления Герасимова о «захвате Купянска» (видео)
21.11.2025
«Дешевая провокация» — ВСУ про громкие заявления РФ о Купянске и Волчанске
31.08.2025
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 января 2026 в 19:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона предположил, почему не сдаются в плен оставшиеся в Купянске россияне и сравнил Купянск-Узловой с Троещиной".