«Наркоман» — спикер СОУ отреагировал на слова Герасимова про Купянск-Узловой

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире нацмарафона предположил, почему не сдаются в плен оставшиеся в Купянске россияне и сравнил Купянск-Узловой с Троещиной.

«Наркоман. Объективно говоря, — так отреагировал Трегубов на вопрос ведущей о главе российского Генштаба генерале Герасимове, который на днях «освободил» Купянск-Узловой. — Давайте посмотрим на карту. Дело даже не в том, что в Купянске-Узловом нет россиян. Россиян нет в населенных пунктах за Купянском-Узловым. И только за этими населенными пунктами начинается «серяк» («серая зона» — Ред). Между Купянском-Узловым и «серяком» есть промежуток населенных пунктов, контролируемых украинскими силами. Это просто с тем же успехом можно заявить, что российские силы контролируют Троещину в Киеве. Или Горишние Плавни, например. Если фантазировать, то какая разница? Здесь я не знаю уже, как это комментировать. Если они по крайней мере говорили о контроле над Купянском, когда там хотя бы находились какие-то три калеки, как сейчас. То Купянск-Узловой, где россиян вообще не то, что нет, а нет даже поблизости — ну это уже какая-то просто, не знаю работа на что».

Что касается ситуации в самом Купянске, то там остается несколько десятков россиян — до полусотни. Они находятся в квартале высотных домов, несколько севернее центра города.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Поскольку это квартал многоэтажек, зачищать его как в американских фильмах, просто бегая по этажам, никто особенно не хочет, а уничтожают их постепенно, поэтапно. Это корректная тактика в этой ситуации. Потому что, а зачем терять людей, если россияне там фактически уже обречены?» — объяснил логику происходящего спикер Группировки объединенных сил.

Остающихся в полном окружении оккупантов снабжают дронами. При этом далеко не все из них долетают до адресатов — их сбивают по пути Силы обороны.

«Люди, которые там находятся, испытывают проблемы со всем сразу. Ну, будем надеяться, что вскоре они просто либо сдадутся, либо полностью закончатся. Я думаю, что их, скорее всего, просто дезинформируют о ситуации вокруг города. Ибо, скорее всего, то что они не сдаются — это результат того, что они представляют, что, может, там вокруг города до сих пор россияне. А россиян вокруг города уже нет. И между российскими позициями и городом еще населенные пункты. Сначала освобожденные, потом «серяк», а уже потом россияне», — отметил Трегубов.