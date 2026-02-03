«Привет» Герасимову из Купянска-Узлового: пленных россиян показали в ВСУ 📹

Комбат мотопехотного батальона ВСУ Роман Ковалев отметил, что поселок Купянск-Узловой полностью находится под контролем украинских военных. Он опубликовал видео из населенного пункта и показал оккупантов, взятых в плен.

«Тихо, спокойно. Знаете, в чем разница между российским начальником Генштаба и украинским командиром батальона – я не вру. Когда я говорю, что Купянск-Узловой украинский — я здесь. А Герасимов говорит иначе», — подчеркнул Ковалев.

Вместе с украинским военным передают «привет» Герасимову и пленные оккупанты.

«Валерий Васильевич, когда у вас сегодня Путин спросит: «почему очередное видео с российского Купянска-Узлового снимает украинский подполковник?». Вы ему скажите, что это особенности гибридной войны. А теперь хочу обратиться к российским солдатам и их матерям. Верхушка ваша кремлевская в такие морозы гонит ваших детей для того, чтобы снять 5-секундный ролик о том, чтобы якобы Купянск-Узловой – российский. Стоит ли это? Решать вам», – обратился Ковалев.

Видео: Десятый армейский корпус ВСУ

Напомним, на прошлой неделе начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил об «освобождении Купянска-Узлового». Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал эти заявления очередной ложью. А спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов вообще назвал Герасимова «наркоманом» после этих заявлений.