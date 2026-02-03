«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
Комбат мотопіхотного батальйону ЗСУ Роман Ковальов зазначив, що селище Куп’янськ-Вузловий повністю знаходиться під контролем українських воїнів. Він опублікував відео з населеного пункту та показав окупантів, яких взяли у полон.
«Тихо, спокійно. Знаєте, в чому різниця між російським начальником Генштабу та українським командиром батальйону – я не брешу. Коли я говорю, що Куп’янськ-Вузловий український, я тут. А Герасимов говорити інакше», – підкреслив Ковальов.
Разом з українським військовим передають «привіт» Герасимову і полонені окупанти.
«Валерію Васильовичу, коли у вас сьогодні Путін запитає: «чому чергове відео з російського Куп’янська-Вузлового знімає український підполковник?». Ви йому скажіть, що це особливості гібридної війни. А тепер хочу звернутися до російських солдатів та їхніх матерів. Верхівка ваша кремлівська в такі морози жене ваших дітей для того, щоб зняти 5-секундний ролик про те, щоб нібито Куп’янськ-Вузловий – російський. Чи варто це того? Вирішувати вам», – звернувся Ковальов.
Відео: Десятий армійський корпус ЗСУ
Нагадаємо, минулого тижня начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів про «освобождение Купянска-Узлового». Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко назвав ці заяви черговою брехнею. А спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов взагалі назвав Герасимова «наркоманом» після цих заяв.
