Live

Що не так з російськими прапоровтиками в Куп’янську, пояснив осінтер Левієв 📹

Фронт 20:59   23.11.2025
Оксана Горун
Що не так з російськими прапоровтиками в Куп’янську, пояснив осінтер Левієв 📹 Скриншот

“Знову вороги підсунули Герасимову фейкові карти”, – так прокоментував засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв переможні реляції начальника ГШ російської армії.

“Куп’янськ у Харківській області. Днями начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що місто повністю захоплене. І навіть були продемонстровані кадри “прапоровтиків” у різних частинах міста. Ось тільки проблема в тому, що більша частина цих “прапоровтиків” сталася на правобережній, тобто в західній частині Куп’янська, а ось на лівобережній, тобто в східній частині Куп’янська в ці ж дні відзначалася присутність українських солдатів. Тож ні, Куп’янськ не захоплений”, — переконаний Левієв.

Відео: Максим Кац/ютуб

Він також висловив припущення, що російські військові намагатимуться покращити свою звітність до кінця року. Отже, фейковим захопленням Куп’янська справа не обмежиться.

Читайте також: Ситуація навколо Куп’янська “дещо гірша”, ніж у ньому самому — Трегубов

“Воєначальники теж намагаються показати звітність краще. Тому напевно за півтора місяця, що залишилися, ми зустрінемо ще чимало заяв, що випереджають час”, – спрогнозував осінтер.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові впала напруга, метро вже працює – офіційно
У Харкові впала напруга, метро вже працює – офіційно
23.11.2025, 18:40
Foxtrot радить: посудомийна машина, яка зекономить не лише час, а й воду
Foxtrot радить: посудомийна машина, яка зекономить не лише час, а й воду
23.11.2025, 17:25
Зробити тимчасовий маршрут трамвая в Харкові постійним просять Терехова
Зробити тимчасовий маршрут трамвая в Харкові постійним просять Терехова
23.11.2025, 18:40
Новини Харкова – головне 23 листопада: перебої з електрикою, метро вже працює
Новини Харкова – головне 23 листопада: перебої з електрикою, метро вже працює
23.11.2025, 18:39
У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат
У харківському Пенсійному фонді заявили про фейки щодо виплат
23.11.2025, 15:23
Не забудьте парасольку 24 листопада: прогноз погоди в Харкові та області
Не забудьте парасольку 24 листопада: прогноз погоди в Харкові та області
23.11.2025, 20:00

Новини за темою:

21.11.2025
В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп’янська» (відео)
21.11.2025
«Дешева провокація»: реакція ЗСУ на гучні заяви РФ про Куп’янськ і Вовчанськ
31.08.2025
Генштаб назвав заяви РФ про “зону безпеки” в Харківській області фейком
26.06.2024
Військовий злочинець має бути обплутаний позовами – Копитько про Шойгу
14.07.2023
Звільнення командувача армії РФ: ISW заявив про серйозні проблеми у ворога


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Що не так з російськими прапоровтиками в Куп’янську, пояснив осінтер Левієв 📹», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2025 в 20:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Знову вороги підсунули Герасимову фейкові карти”, – прокоментував засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв ".