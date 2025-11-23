Що не так з російськими прапоровтиками в Куп’янську, пояснив осінтер Левієв 📹
“Знову вороги підсунули Герасимову фейкові карти”, – так прокоментував засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв переможні реляції начальника ГШ російської армії.
“Куп’янськ у Харківській області. Днями начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що місто повністю захоплене. І навіть були продемонстровані кадри “прапоровтиків” у різних частинах міста. Ось тільки проблема в тому, що більша частина цих “прапоровтиків” сталася на правобережній, тобто в західній частині Куп’янська, а ось на лівобережній, тобто в східній частині Куп’янська в ці ж дні відзначалася присутність українських солдатів. Тож ні, Куп’янськ не захоплений”, — переконаний Левієв.
Відео: Максим Кац/ютуб
Він також висловив припущення, що російські військові намагатимуться покращити свою звітність до кінця року. Отже, фейковим захопленням Куп’янська справа не обмежиться.
Читайте також: Ситуація навколо Куп'янська "дещо гірша", ніж у ньому самому — Трегубов
“Воєначальники теж намагаються показати звітність краще. Тому напевно за півтора місяця, що залишилися, ми зустрінемо ще чимало заяв, що випереджають час”, – спрогнозував осінтер.
