Що не так з російськими прапоровтиками в Куп’янську, пояснив осінтер Левієв 📹

“Знову вороги підсунули Герасимову фейкові карти”, – так прокоментував засновник групи “Conflict Intelligence Team” Руслан Левієв переможні реляції начальника ГШ російської армії.

“Куп’янськ у Харківській області. Днями начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що місто повністю захоплене. І навіть були продемонстровані кадри “прапоровтиків” у різних частинах міста. Ось тільки проблема в тому, що більша частина цих “прапоровтиків” сталася на правобережній, тобто в західній частині Куп’янська, а ось на лівобережній, тобто в східній частині Куп’янська в ці ж дні відзначалася присутність українських солдатів. Тож ні, Куп’янськ не захоплений”, — переконаний Левієв.

Відео: Максим Кац/ютуб

Він також висловив припущення, що російські військові намагатимуться покращити свою звітність до кінця року. Отже, фейковим захопленням Куп’янська справа не обмежиться.

“Воєначальники теж намагаються показати звітність краще. Тому напевно за півтора місяця, що залишилися, ми зустрінемо ще чимало заяв, що випереджають час”, – спрогнозував осінтер.