В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп’янська» (відео)
Інформація про захоплення або оточення міста Куп’янськ на Харківщині – недостовірна, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Просування ворога по самому Куп’янську не зафіксовано наразі. Ситуація там більш-менш стабільна. Те, що один з прізвищ заявив таку інформацію, вона є недостовірною, це точно, і ніякого захоплення або оточення Куп’янська немає», – сказав Синєгубов.
Нагадаємо, 20 листопада начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито захоплення Куп’янська і просування російських військ у Вовчанську. У Генштабі ЗСУ назвали інформацію РФ «дешевою провокацією» і підкреслили: Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. Дані про «успіхи РФ у Вовчанську» спростували в ОТУ «Харків».
Зазначимо, не вірять у слова російських генералів та ЗМІ і самі росіяни. В Інституті вивчення війни розповіли, що блогери з РФ скаржаться, що немає жодних доказів – відео чи фото, які б могли підтвердити, що ЗС РФ утримують позиції в Куп’янську.
Читайте також: Про 12 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – де атакувала РФ
