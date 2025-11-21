Live

В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп’янська» (відео)

Фронт 14:04   21.11.2025
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп’янська» (відео) Фото створене ШІ

Інформація про захоплення або оточення міста Куп’янськ на Харківщині – недостовірна, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Просування ворога по самому Куп’янську не зафіксовано наразі. Ситуація там більш-менш стабільна. Те, що один з прізвищ заявив таку інформацію, вона є недостовірною, це точно, і ніякого захоплення або оточення Куп’янська немає», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, 20 листопада начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито захоплення Куп’янська і просування російських військ у Вовчанську. У Генштабі ЗСУ назвали інформацію РФ «дешевою провокацією» і підкреслили: Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. Дані про «успіхи РФ у Вовчанську» спростували в ОТУ «Харків».

Зазначимо, не вірять у слова російських генералів та ЗМІ і самі росіяни. В Інституті вивчення війни розповіли, що блогери з РФ скаржаться, що немає жодних доказів – відео чи фото, які б могли підтвердити, що ЗС РФ утримують позиції в Куп’янську.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
В ХОВА відповіли на заяви Герасимова про «захоплення Куп'янська» (відео)
