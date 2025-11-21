«Дешева провокація»: реакція ЗСУ на гучні заяви РФ про Куп’янськ і Вовчанськ

Напередодні, 20 листопада, начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито захоплення Куп’янська і просування російських військ у Вовчанську. На ці заяви майже одразу відреагував Генштаб ЗСУ, спростували дані окупантів і в ОТУ «Харків».

У Генштабі ЗСУ назвали інформацію РФ «дешевою провокацією» і підкреслили: Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста.

«Також не відповідає дійсності заява про нібито захоплення 80% міста Вовчанська. Єдині криваві «здобутки» керівництва рф – це вбивства жінок і дітей, як це було під час удару по житловому будинку в Тернополі. Сили оборони продовжують нищити ворога по всій лінії бойового зіткнення. Втрати окупантів з початку року перевищили 371 тисячу осіб», – зазначили у Генштабі.

На слова Герасимова відреагували і в ОТУ «Харків».

«Як ви думаєте, що спільного у таких міст як Вовчанськ, Стамбул, Лос-Анджелес та Сан Паулу? Виявляється вони приблизно однієї довжини. Наприклад, довжина Стамбула зі сходу на захід – майже 80 км, Лос-Анджелес – майже 80 км від південних кварталів до північних, майже такі ж показники – у Сан Паулу. Ну і Вовчанська – ну теж майже 80 км, точніше – 76 км. Здивовані? Нічого дивного саме такі цифри дає російська військова математика. 26 жовтня начальник Генштабу генерал Герасимов заявив, що Вовчанськ «звільнено» більше, ніж на 70%. А вже 20 листопада він доповів, що частка «звільненого» Вовчанська зросла до 80%, тобто – 10% добавилось», – пишуть захисники.

При цьому, якщо вірити доповідям угруповання «Сєвєр», війська з 26 жовтня по 20 листопада просунулися у Вовчанську аж на 7,6 км, додали в ОТУ «Харків».

«Що становить 10 відсотків від протяжності міста Вовчанськ, бо так заявив Герасимов, а він же брехати не може? І «Сєвєр» брехати своєму начальству не може. І в результаті протяжність Вовчанська становить… 76 км!! (По карті – 7,5 км, але то таке)», – написали українські воїни.

Зазначимо, не вірять у слова російських генералів та ЗМІ і самі росіяни. В Інституті вивчення війни розповіли, що блогери з РФ скаржаться, що немає жодних доказів – відео чи фото, які б могли підтвердити, що ЗС РФ утримують позиції в Куп’янську.