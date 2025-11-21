Live

Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ

Україна 10:30   21.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ

В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли: блогери з РФ скаржаться, що ситуація в Куп’янську істотно відрізняється від тієї картини, яку намагаються показувати російські генерали та ЗМІ.

Зокрема, блогери стверджують, що немає жодних доказів – відео чи фото, які б могли підтвердити, що ЗС РФ утримують позиції в Куп’янську.

“І наголошують, що помилкові заяви про просування є постійною проблемою на Куп’янському напрямку”, – додали в Інституті вивчення війни.

Тим часом ситуація на інших напрямках – Південно-Слобожанському, Борівському та Великобурлуцькому – без змін.

Нагадаємо, напередодні МГ “Об’єктив” передавала, що, за оцінкою аналітиків, з кінця вересня армія ворога втратила у Купʼянську понад 300 солдатів. Наразі командування РФ відправило на штурм Куп’янська ще близько сотні нових військових, проте, за даними російських блогерів, 80 осіб відмовилися йти в атаку.

Читайте також: Сьогодні вночі по Харкову вдарив дрон – про наслідки повідомив Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харківський айтівець міг допомагати РФ окупувати Куп’янщину
Харківський айтівець міг допомагати РФ окупувати Куп’янщину
21.11.2025, 10:00
Сьогодні вночі по Харкову вдарив дрон – про наслідки повідомив Терехов
Сьогодні вночі по Харкову вдарив дрон – про наслідки повідомив Терехов
21.11.2025, 07:20
Новини Харкова — головне 21 листопада: ворог атакував місто, ДТП з підлитками
Новини Харкова — головне 21 листопада: ворог атакував місто, ДТП з підлитками
21.11.2025, 11:15
Авто відкинуло на дитячий майданчик, постраждали підлітки: у Харкові – ДТП
Авто відкинуло на дитячий майданчик, постраждали підлітки: у Харкові – ДТП
21.11.2025, 08:37
Сьогодні 21 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 листопада 2025: яке свято та день в історії
21.11.2025, 06:00
Про наслідки обстрілів Харківщини повідомив Синєгубов
Про наслідки обстрілів Харківщини повідомив Синєгубов
21.11.2025, 09:08

Новини за темою:

20.11.2025
ISW: з вересня РФ втратила у Куп’янську 300 воїнів, а нові не йдуть на штурм
18.11.2025
РФ заявляє про окупацію Дворічанського, Курилівки та Соболівки – аналіз ISW
15.11.2025
Українські воїни мають успіхи на Куп’янщині і Борівському напрямку – ISW
14.11.2025
Росіяни заявили про окупацію Синельникового – що говорять в ISW
12.11.2025
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 10:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли: блогери з РФ скаржаться, що ситуація в Куп’янську істотно відрізняється від тієї картини, яку намагаються показувати російські генерали.".