Чи утримують росіяни Куп’янськ? Росіяни скаржаться на фейки РосЗМІ
В Інституті вивчення війни (ISW) розповіли: блогери з РФ скаржаться, що ситуація в Куп’янську істотно відрізняється від тієї картини, яку намагаються показувати російські генерали та ЗМІ.
Зокрема, блогери стверджують, що немає жодних доказів – відео чи фото, які б могли підтвердити, що ЗС РФ утримують позиції в Куп’янську.
“І наголошують, що помилкові заяви про просування є постійною проблемою на Куп’янському напрямку”, – додали в Інституті вивчення війни.
Тим часом ситуація на інших напрямках – Південно-Слобожанському, Борівському та Великобурлуцькому – без змін.
Нагадаємо, напередодні МГ “Об’єктив” передавала, що, за оцінкою аналітиків, з кінця вересня армія ворога втратила у Купʼянську понад 300 солдатів. Наразі командування РФ відправило на штурм Куп’янська ще близько сотні нових військових, проте, за даними російських блогерів, 80 осіб відмовилися йти в атаку.
