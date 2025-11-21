Live

Удерживают ли россияне Купянск? Россияне жалуются на фейки РосСМИ

Украина 10:30   21.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Институте изучения войны (ISW) рассказали: блогеры из РФ жалуются, что ситуация в Купянске существенно отличается от той картины, которую пытаются показывать российские генералы и СМИ.

В частности, блогеры утверждают, что нет никаких доказательств – видео или фото, которые могли бы подтвердить, что ВС РФ удерживают позиции в Купянске.

«И отмечают, что ложные заявления о продвижении являются постоянной проблемой на Купянском направлении», – добавили в Институте изучения войны.

Тем временем ситуация на других направлениях – Южно-Слобожанском, Боровском и Великобурлукском, – без изменений.

Напомним, накануне МГ «Объектив» передавала, что, по оценке аналитиков, с конца сентября армия врага потеряла в городе более 300 солдат. Теперь командование РФ отправило на штурм Купянска еще около сотни новых военных, однако, по данным российских блогеров, 80 человек отказались идти в атаку.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
