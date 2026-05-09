ВСУ, вероятно, уничтожили все позиции РФ в центре Купянска – анализ ISW

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска уже не удерживают позиции в Купянске.

«Российский военный блоггер 7 мая сообщил, что группа из примерно 20 российских солдат, которые, как сообщается, оставались в окружении в Купянской городской больнице с декабря 2025 года, вела «свою последнюю битву» и «удерживала свои позиции до самого конца» после того, как украинский авиаудар разрушил больницу и убил большую часть военнослужащих. Подразумевается, что российские войска больше не удерживают позиции в центре Купянска», — пишут аналитики.

ISW, со ссылкой на данные спикера Группировки объединенных сил ВСУ Виктора Трегубова, отмечает: 21 апреля в Купянске оставались активными примерно 10 российских позывных.

«Несколько российских источников сообщили, что по состоянию на 8 мая бои в северо-западной части Купянска продолжаются. Эти сообщения указывают на то, что украинские силы, вероятно, уничтожили все оставшиеся российские позиции в центре Купянска. Однако по состоянию на 8 мая ISW не обнаружила подробные данные, позволяющие скорректировать контроль над территорией в центре Купянска за пределами Центральной районной больницы. ISW продолжит сбор и проверку данных», — подытожили аналитики.

Напомним, 7 мая пресс-секретарь Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что сейчас в районе Купянска россияне действуют истерически, чтобы хоть как-то провести реальность на земле в соответствии с собственным враньем.