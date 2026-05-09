ВСУ, вероятно, уничтожили все позиции РФ в центре Купянска – анализ ISW
В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска уже не удерживают позиции в Купянске.
«Российский военный блоггер 7 мая сообщил, что группа из примерно 20 российских солдат, которые, как сообщается, оставались в окружении в Купянской городской больнице с декабря 2025 года, вела «свою последнюю битву» и «удерживала свои позиции до самого конца» после того, как украинский авиаудар разрушил больницу и убил большую часть военнослужащих. Подразумевается, что российские войска больше не удерживают позиции в центре Купянска», — пишут аналитики.
ISW, со ссылкой на данные спикера Группировки объединенных сил ВСУ Виктора Трегубова, отмечает: 21 апреля в Купянске оставались активными примерно 10 российских позывных.
«Несколько российских источников сообщили, что по состоянию на 8 мая бои в северо-западной части Купянска продолжаются. Эти сообщения указывают на то, что украинские силы, вероятно, уничтожили все оставшиеся российские позиции в центре Купянска. Однако по состоянию на 8 мая ISW не обнаружила подробные данные, позволяющие скорректировать контроль над территорией в центре Купянска за пределами Центральной районной больницы. ISW продолжит сбор и проверку данных», — подытожили аналитики.
Напомним, 7 мая пресс-секретарь Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона отметил, что сейчас в районе Купянска россияне действуют истерически, чтобы хоть как-то провести реальность на земле в соответствии с собственным враньем.
Читайте также: «В Харькове мы первые»: люди судятся, чтобы их дом на Северной Салтовке снесли
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ВСУ, вероятно, уничтожили все позиции РФ в центре Купянска – анализ ISW», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 07:16;