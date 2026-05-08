Трамваи не будут ходить 9 и 10 мая в некоторых районах Харькова

В выходные, 9 и 10 мая, трамваи №1 и 12 не будут курсировать, а троллейбус №2 сменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

В это время вместо трамваев будут временно курсировать автобусы с аналогичными номерами.

Также с 8:00 9 мая до 17:00 10 мая троллейбусы временно изменят движение:

№2 – будет курсировать от разворотного круга «Пр. Жуковского» к площади Конституции;

№18 – будет курсировать с увеличенным интервалом движения.