Трамваи не будут ходить 9 и 10 мая в некоторых районах Харькова
Фото: Василий Голосный
В выходные, 9 и 10 мая, трамваи №1 и 12 не будут курсировать, а троллейбус №2 сменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с работами АО «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
В это время вместо трамваев будут временно курсировать автобусы с аналогичными номерами.
Также с 8:00 9 мая до 17:00 10 мая троллейбусы временно изменят движение:
№2 – будет курсировать от разворотного круга «Пр. Жуковского» к площади Конституции;
№18 – будет курсировать с увеличенным интервалом движения.
Читайте также: РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамваи, троллебусы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамваи не будут ходить 9 и 10 мая в некоторых районах Харькова», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 21:35;