Завел в заброшенное здание и ударил по голове: в Харькове изнасиловали женщину

Общество 16:45   08.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители задержали в Харькове 49-летнего мужчину, который, по данным следствия, изнасиловал женщину.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили: в копы обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что на железнодорожном вокзале познакомилась с мужчиной, пообещавшим помочь с арендой жилья. Но вместо квартиры он привел пострадавшую в заброшенное здание в Холодногорском районе.

«Там он применил физическую силу, нанес женщине удары кирпичом по голове и, угрожая расправой, изнасиловал ее. Пострадавшей удалось сбежать и обратиться за медицинской помощью», — отметили в полиции.

Правоохранители установили личность предполагаемого нападающего, им оказался неоднократно судимый 49-летний мужчина. Его задержали.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

