На Харьковщине 15-летнего подозревают в серии изнасилований мальчиков

В одной из громад региона 15-летний переселенец изнасиловал троих мальчиков, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, семья подозреваемого эвакуировалась из зоны боевых действий на Харьковщине в более безопасный населенный пункт области. Их приняла местная семья с 12-летним сыном.

«Сначала между детьми сложились дружеские отношения, однако впоследствии старший мальчик начал использовать это доверие для психологического давления и насилия. В течение января-мая 2025 года в заброшенных зданиях, маскируя свои действия под игры «Правда или действие» и «Профессии», он систематически насиловал мальчика. Жестким условием «игры» был запрет отказываться от любых «заданий», иначе ребенка ждало избиение. Кроме того, изнасилования он снимал на свой телефон», — отметили в прокуратуре.

Впоследствии, установили правоохранители, фигурант начал совершать сексуальное насилие над еще одним мальчиком — 11-летним сыном погибшего воина.

«Последний задокументированный эпизод произошел в июне 2025 года: возле местного магазина подозреваемый встретил 10-летнего мальчика и потребовал подчиниться. Несмотря на попытку убежать, злоумышленник догнал ребенка и силой отвёл в окоп, где изнасиловал. Все жертвы признались: они боялись рассказать правду из-за постоянных угроз физической расправой и запугивания», — рассказали в прокуратуре.

Парню вручили подозрение в совершении особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 4, 6 ст. 152 УКУ).