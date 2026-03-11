На Харківщині 15-річного підозрюють у серії зґвалтувань хлопчиків
В одній із громад регіону 15-річний переселенець зґвалтував трьох хлопчиків, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
За даними слідства, родина підозрюваного евакуювалася із зони бойових дій на Харківщині до більш безпечного населеного пункту області. Їх прийняла місцева сім’я з 12-річним сином.
“Спершу між дітьми склалися дружні стосунки, проте згодом старший хлопець почав використовувати цю довіру для психологічного тиску та насильства. Протягом січня–травня 2025 року в покинутих будівлях, маскуючи свої дії під ігри “Правда або дія” та “Професії”, він систематично ґвалтував хлопчика. Жорсткою умовою “гри” була заборона відмовлятися від будь-яких “завдань”, інакше на дитину чекало побиття. Окрім того, зґвалтування він фільмував на власний телефон”, – зазначили в прокуратурі.
Згодом, встановили правоохоронці, фігурант почав чинити сексуальне насильство над ще одним хлопчиком — 11-річним сином полеглого воїна.
“Останній задокументований епізод стався у червні 2025 року: біля місцевого магазину підозрюваний зустрів 10-річного хлопчика та висунув вимогу підкоритися. Попри спробу втекти, зловмисник наздогнав дитину і силоміць відвів до окопу, де зґвалтував. Усі жертви зізналися: вони боялися розповісти правду через постійні погрози фізичною розправою та залякування”, – розповіли в прокуратурі.
Хлопцю вручили підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх (ч. 4, 6 ст. 152 ККУ).
