Завів до покинутої будівлі й вдарив по голові: у Харкові зґвалтували жінку
Правоохоронці затримали у Харкові 49-річного чоловіка, який, за даними слідства, зґвалтував жінку.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: до копів звернулася 42-річна жінка. Вона розповіла, що на залізничному вокзалі познайомилася з чоловіком, який пообіцяв допомогти з орендою житла. Але замість квартири він привів потерпілу до покинутої будівлі у Холодногірському районі.
«Там він застосував фізичну силу, завдав жінці ударів цеглиною по голові та, погрожуючи розправою, зґвалтував її. Потерпілій вдалося втекти та звернутися за медичною допомогою», – зазначили у поліції.
Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника, ним виявився неодноразово судимий 49-річний чоловік. Його затримали.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) ККУ. Санкція статті передбачає до 5 років тюрми.
Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 16:45;