Завів до покинутої будівлі й вдарив по голові: у Харкові зґвалтували жінку

Суспільство 16:45   08.05.2026
Вікторія Яковенко
Правоохоронці затримали у Харкові 49-річного чоловіка, який, за даними слідства, зґвалтував жінку.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: до копів звернулася 42-річна жінка. Вона розповіла, що на залізничному вокзалі познайомилася з чоловіком, який пообіцяв допомогти з орендою житла. Але замість квартири він привів потерпілу до покинутої будівлі у Холодногірському районі.

«Там він застосував фізичну силу, завдав жінці ударів цеглиною по голові та, погрожуючи розправою, зґвалтував її. Потерпілій вдалося втекти та звернутися за медичною допомогою», – зазначили у поліції.

Правоохоронці встановили особу ймовірного нападника, ним виявився неодноразово судимий 49-річний чоловік. Його затримали.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) ККУ. Санкція статті передбачає до 5 років тюрми.

