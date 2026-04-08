19-річного на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні дитини
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру юнаку. Слідство вважає, що він зґвалтував 13-річну падчерку його рідного дядька.
За даними Харківської обласної прокуратури, злочин стався наприкінці січня в одному з населених пунктів Берестинського району.
Правоохоронці встановили, що 19-річний підозрюваний приїхав у гості до свого дядька, де вчинив щодо його 13-річної падчерки дії сексуального характеру проти волі потерпілої.
«Зловмисник, достовірно знаючи про вік дитини та користуючись її безпорадним станом, зґвалтував її. Після скоєного юнак погрожував дівчинці, аби вона нікому не розповідала про те, що сталося. Через страх та побоювання потерпіла певний час мовчала, проте згодом розповіла про все матері», – зазначили в прокуратурі.
Фігуранту вручили підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 ККУ). Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років тюрми.
Нагадаємо, шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному з сіл Лозівського району 16-річна, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 16:06;