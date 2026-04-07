Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному з сіл Лозівського району 16-річна, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Це підтвердили результати ДНК-дослідження, уточнили в прокуратурі.
«Чоловік, знаючи про стан здоров’я дочки, скористався її безпорадністю. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він зґвалтував дівчину, поки дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома», – повідомили правоохоронці.
42-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того, щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість», – сказав керівник Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: изнасилования, родила, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 14:10;