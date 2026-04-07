Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні

Події 14:10   07.04.2026
Вікторія Яковенко
Шокуюча історія сталася на Харківщині. У березні в одному з сіл Лозівського району 16-річна, яка має розумову відсталість, народила недоношену дитину від свого рідного батька, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Це підтвердили результати ДНК-дослідження, уточнили в прокуратурі.

«Чоловік, знаючи про стан здоров’я дочки, скористався її безпорадністю. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він зґвалтував дівчину, поки дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома», – повідомили правоохоронці.

42-річному фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) ККУ, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

«Батько знав, що його дитина через свій психічний стан не здатна повноцінно осмислювати події та чинити опір, і скористався цим для задоволення власних цинічних потреб. Замість того, щоб бути опорою та захистом для доньки, яка потребує особливого догляду, він посягнув на її статеву недоторканість», – сказав керівник Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник.

девушка на Харьковщине родила от отца
Читайте також: Став жахом для падчериць: вітчим незабаром отримає вирок на Харківщині (відео)

Популярно
Другий рівень небезпечності: про що попередили синоптики харків’ян
Другий рівень небезпечності: про що попередили синоптики харків’ян
07.04.2026, 14:43
Ціни на саджанці дерев, кущів та квітів у Харкові. Як обрати якісні
Ціни на саджанці дерев, кущів та квітів у Харкові. Як обрати якісні
07.04.2026, 13:38
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
Народила від рідного батька: чоловіка на Харківщині підозрюють у зґвалтуванні
07.04.2026, 14:10
Летіли не один км: тварин на Харківщині врятували за допомогою БпЛА (відео)
Летіли не один км: тварин на Харківщині врятували за допомогою БпЛА (відео)
07.04.2026, 13:06
Наступний опалювальний у Харкові може бути під загрозою? Відповідь Терехова
Наступний опалювальний у Харкові може бути під загрозою? Відповідь Терехова
07.04.2026, 11:05
Новини Харкова – головне 7 квітня: обстріли, 16-річна народила від батька
Новини Харкова – головне 7 квітня: обстріли, 16-річна народила від батька
07.04.2026, 14:15

Новини за темою:

24.02.2025
Скільки людей вбили росіяни на Харківщині за три роки Великої війни


  Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2026 в 14:10;

