Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі

Про народження просто у “швидкій” здорової дівчинки повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“5 травня в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 2800 гр, зростом 49 см, за шкалою Апгар 8 балів. Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2308 у складі: фельдшера Олександра Медяника та водія Олексія Боцмановського”, – повідомив Центр ЕМП та МК на своїй сторінці у фейсбуці.

Породіллю та дитину доставили до медустанови.