Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі
Про народження просто у “швидкій” здорової дівчинки повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
“5 травня в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 2800 гр, зростом 49 см, за шкалою Апгар 8 балів. Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2308 у складі: фельдшера Олександра Медяника та водія Олексія Боцмановського”, – повідомив Центр ЕМП та МК на своїй сторінці у фейсбуці.
Породіллю та дитину доставили до медустанови.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», новини Харкова, родила, скорая;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про народження просто у “швидкій” здорової дівчинки повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".