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Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі

Суспільство 09:21   07.05.2024
Оксана Горун
Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі

Про народження просто у “швидкій” здорової дівчинки повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“5 травня в автомобілі бригади ЕМД народилась здорова дівчинка, вагою 2800 гр, зростом 49 см, за шкалою Апгар 8 балів. Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2308 у складі: фельдшера Олександра Медяника та водія Олексія Боцмановського”, – повідомив Центр  ЕМП та МК на своїй сторінці у фейсбуці.

Породіллю та дитину доставили до медустанови.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про народження просто у “швидкій” здорової дівчинки повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".