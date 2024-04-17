Харківський курсант врятував дитину, яку мати кинула в річку у Вінниці

Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров урятував життя дитини, повідомила пресслужба вишу.

“Подія сталася на набережній у м. Вінниця, коли курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров, який перебував на лікарняному, повертався з поліклініки. Він почув дитячий крик і побачив, як мати кинула дитину у річку Південний Буг. Курсант не розгубився, миттєво перескочив через паркан і стрибнув у холодну воду. Він витягнув хлопчика на берег і надав йому першу домедичну допомогу”, – навели подробиці в пресслужбі ХНУВС.

Слідом на місце прибули наряд патрульної поліції та “швидка”. Хлопчика відправили до лікарні з сильним переохолодженням. А його 40-річну матір затримали. Наразі триває слідство.