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Харківський курсант врятував дитину, яку мати кинула в річку у Вінниці

Події 10:41   17.04.2024
Оксана Горун
Харківський курсант врятував дитину, яку мати кинула в річку у Вінниці Фото: ХНУВС

Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров урятував життя дитини, повідомила пресслужба вишу.

“Подія сталася на набережній у м. Вінниця, коли курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров, який перебував на лікарняному, повертався з поліклініки. Він почув дитячий крик і побачив, як мати кинула дитину у річку Південний Буг. Курсант не розгубився, миттєво перескочив через паркан і стрибнув у холодну воду. Він витягнув хлопчика на берег і надав йому першу домедичну допомогу”, – навели подробиці  в пресслужбі ХНУВС.

Слідом на місце прибули наряд патрульної поліції та “швидка”. Хлопчика відправили до лікарні з сильним переохолодженням. А його 40-річну матір затримали. Наразі триває слідство.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 10:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров урятував життя дитини, повідомила пресслужба вишу".