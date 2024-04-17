Харківський курсант врятував дитину, яку мати кинула в річку у Вінниці
Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров урятував життя дитини, повідомила пресслужба вишу.
“Подія сталася на набережній у м. Вінниця, коли курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров, який перебував на лікарняному, повертався з поліклініки. Він почув дитячий крик і побачив, як мати кинула дитину у річку Південний Буг. Курсант не розгубився, миттєво перескочив через паркан і стрибнув у холодну воду. Він витягнув хлопчика на берег і надав йому першу домедичну допомогу”, – навели подробиці в пресслужбі ХНУВС.
Слідом на місце прибули наряд патрульної поліції та “швидка”. Хлопчика відправили до лікарні з сильним переохолодженням. А його 40-річну матір затримали. Наразі триває слідство.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Артем Макаров урятував життя дитини, повідомила пресслужба вишу".