Харьковский курсант спас ребенка, которого мать бросила в реку в Виннице
Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров спас жизнь ребенка, сообщила пресс-служба вуза.
«Событие произошло на набережной в г. Винница, когда находившийся на больничном курсант 1-го курса факультета № 2 Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров возвращался из поликлиники. Он услышал детский крик и увидел, как мать бросила ребенка в реку Южный Буг. Курсант не растерялся, мгновенно перескочил через забор и прыгнул в холодную воду. Он вытащил мальчика на берег и оказал ему первую медицинскую помощь», — сообщили подробности в ХНУВД.
Следом на место прибыл наряд патрульной полиции и скорая. Ребенка отправили в больницу с сильным переохлаждением. А его 40-летнюю мать задержали. Сейчас идет следствие.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров спас жизнь ребенка, сообщила пресс-служба вуза".