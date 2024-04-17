Харьковский курсант спас ребенка, которого мать бросила в реку в Виннице

Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров спас жизнь ребенка, сообщила пресс-служба вуза.

«Событие произошло на набережной в г. Винница, когда находившийся на больничном курсант 1-го курса факультета № 2 Харьковского национального университета внутренних дел Артем Макаров возвращался из поликлиники. Он услышал детский крик и увидел, как мать бросила ребенка в реку Южный Буг. Курсант не растерялся, мгновенно перескочил через забор и прыгнул в холодную воду. Он вытащил мальчика на берег и оказал ему первую медицинскую помощь», — сообщили подробности в ХНУВД.

Следом на место прибыл наряд патрульной полиции и скорая. Ребенка отправили в больницу с сильным переохлаждением. А его 40-летнюю мать задержали. Сейчас идет следствие.