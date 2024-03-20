Удар по Харькову: с кондиционера сняли мужчину, спасавшегося от огня (видео)

После ракетного удара по зданию в Холодногорском районе Харькова один из мужчин выбрался из-под завалов, вылез из окна и повис на кондиционере, чтобы спастись от пожара.

«Удар — и меня завалило всем, чем было. На потолке, мебель. Все на меня упало. Чудом выбрался. Висел на кондиционере, потому что пожар начался такой, что пройти было нельзя», — рассказал мужчина.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, одним из первых на место прибыл командир отделения 1-й части Сергей Богатырь. Он и спас мужчину, который висел на высоте около 18 метров. Чрезвычайник использовал для этого две лестницы.

Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Стало известно, что удар был нанесен по зданию в Холодногорском районе. Как рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, там находятся только производственные помещения и офисы. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. Возник масштабный пожар. На данный момент известно о пяти погибших. Еще семь человек пострадали. Шестерых раненых госпитализировали, одному помощь оказали на месте. Спасатели продолжают поиски людей под завалами. Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По последним данным правоохранителей, удар был нанесен противокорабельной ракетой Х-35.