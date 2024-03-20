По Харькову ударили противокорабельной ракетой Х-35: в полиции уточнили данные

Противокорабельной ракетой Х-35 ударили около 13 часов военные РФ по Холодногорскому району Харькова, уточнил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

По его словам, такую информацию дали взрывотехники.

Ранее в облуправлении Нацполиции и областной прокуратуре сообщали, что, по предварительным данным, враг применил ракету Х-59.

Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что правоохранители сейчас собирают образцы ДНК у родственников, чтобы установить личности погибших.



Фото: Facebook Сергея Болвинова

Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Стало известно, что удар был нанесен по зданию в Холодногорском районе. Как рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, там находятся только производственные помещения и офисы. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. Возник масштабный пожар. На данный момент известно о пяти погибших. Еще семь человек пострадали. Шестерых раненых госпитализировали, одному помощь оказали на месте. Спасатели продолжают поиски людей под завалами. Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров.