По Харькову ударили противокорабельной ракетой Х-35: в полиции уточнили данные
Противокорабельной ракетой Х-35 ударили около 13 часов военные РФ по Холодногорскому району Харькова, уточнил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.
По его словам, такую информацию дали взрывотехники.
Ранее в облуправлении Нацполиции и областной прокуратуре сообщали, что, по предварительным данным, враг применил ракету Х-59.
Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что правоохранители сейчас собирают образцы ДНК у родственников, чтобы установить личности погибших.
Фото: Facebook Сергея Болвинова
Напомним, около 13 часов 20 марта в Харькове прогремел взрыв. Стало известно, что удар был нанесен по зданию в Холодногорском районе. Как рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, там находятся только производственные помещения и офисы. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в помещении была типография. Возник масштабный пожар. На данный момент известно о пяти погибших. Еще семь человек пострадали. Шестерых раненых госпитализировали, одному помощь оказали на месте. Спасатели продолжают поиски людей под завалами. Пожар локализован на площади 10 тысяч квадратных метров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ракета, ракетний удар, тимошко, Х-35, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 19:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противокорабельной ракетой Х-35 ударили около 13 часов военные РФ по Холодногорскому району Харькова".