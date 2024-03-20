По Харкову вдарили протикорабельною ракетою Х-35: у поліції уточнили дані
Протикорабельною ракетою Х-35 вдарили військові РФ близько 13-ї години по Холодногірському району Харкова, уточнив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
За його словами, таку інформацію надали вибухотехніки.
Раніше в облуправлінні Нацполіції та обласній прокуратурі повідомляли, що, за попередніми даними, ворог застосував ракету Х-59.
Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів, що правоохоронці зараз збирають зразки ДНК у родичів, щоб встановити особи загиблих.
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Стало відомо, що удару було завдано по будівлі в Холодногірському районі. Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, там знаходяться лише виробничі приміщення та офіси. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. Виникла масштабна пожежа. На цей час відомо про п’ятьох загиблих. Ще семеро людей постраждали. Шістьох поранених ушпиталили, одному допомогу надали на місці. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Пожежу локалізували на площі 10 тисяч квадратних метрів.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ракета, ракетний удар, тимошко, Х-35, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По Харкову вдарили протикорабельною ракетою Х-35: у поліції уточнили дані»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 19:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протикорабельною ракетою Х-35 вдарили військові РФ близько 13-ї години по Холодногірському району Харкова".