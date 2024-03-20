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По Харкову вдарили протикорабельною ракетою Х-35: у поліції уточнили дані

Події 19:38   20.03.2024
Олена Нагорна
По Харкову вдарили протикорабельною ракетою Х-35: у поліції уточнили дані Фото: missilery.info

Протикорабельною ракетою Х-35 вдарили військові РФ близько 13-ї години по Холодногірському району Харкова, уточнив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

За його словами, таку інформацію надали вибухотехніки.

Раніше в облуправлінні Нацполіції та обласній прокуратурі повідомляли, що, за попередніми даними, ворог застосував ракету Х-59.

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов розповів, що правоохоронці зараз збирають зразки ДНК у родичів, щоб встановити особи загиблих.


Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня у Харкові пролунав вибух. Стало відомо, що удару було завдано по будівлі в Холодногірському районі. Як розповів начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко, там знаходяться лише виробничі приміщення та офіси. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у приміщенні була типографія. Виникла масштабна пожежа. На цей час відомо про п’ятьох загиблих. Ще семеро людей постраждали. Шістьох поранених ушпиталили, одному допомогу надали на місці. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами. Пожежу локалізували на площі 10 тисяч квадратних метрів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 19:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протикорабельною ракетою Х-35 вдарили військові РФ близько 13-ї години по Холодногірському району Харкова".