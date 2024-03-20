Головні новини Харкова 20 березня: як минула ніч, зведення Генштабу
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:27
Росіяни різко збільшили кількість атак на Харківщині: дані Генштабу
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – повідомив Генштаб.
Кількість штурмів різко зросла. Останні кілька діб спроби наступати окупанти здійснювали по два-три рази, а до цього був тривалий період затишшя – взагалі без атак. Також продовжилися авіаудари по прикордонню. Постраждали Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке.
07:08
Вночі тривогу оголошували один раз
Ніч у Харкові видалася умовно спокійною. Тривогу оголошували з 02:51 до 03:43. Причиною стала активність ворожої тактичної авіації. Про неї попередили Повітряні сили ЗСУ.
У місті обійшлося без вибухів. Нальоту “шахедів” у небі над Україною також не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".