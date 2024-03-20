Хрещеник “Багіри” здавав позиції ППО у Харкові з перших днів вторгнення

СБУ знайшла та затримала зрадника, який працював у Харкові на російську розвідку. Його завербували ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

31-річний чоловік коригував авіаудари по Харкову “в обхід” ППО. Весь цей час він переховувався від правосуддя.

“У перші дні повномасштабного вторгнення рф зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр. Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, родичка зрадника – одна з командирів російського диверсійно-розвідувального загону “Ірбіс”, яка використовує позивний “Багіра”.

“Усі дані він передавав своїй хрещеній, яка є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону так званої “Луганської народної республіки” та використовує позивний “Багіра”, – зазначили також у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“Багіра” була зв’язковою – отриману інформацію передавала “далі” – кадровому російському розвіднику.

Коли дні російських “освободителей” на Харківщині спливали, зрадник різко призупинив контакти із загарбниками та “заліг на дно”. За даними СБУ, він практично не виходив із дому на околицях Харкова. Але й там його знайшли та затримали. Нині чоловік у СІЗО.

“Слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту з Харківщини про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна“, – повідомив Абдула.