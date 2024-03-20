Крестник «Багиры» сдавал позиции ПВО в Харькове с первых дней вторжения
СБУ нашла и задержала предателя, который работал в Харькове на российскую разведку. Его завербовали еще до начала полномасштабного вторжения РФ.
31-летний мужчина корректировал авиаудары по Харькову «в обход» ПВО. Все это время он скрывался от правосудия.
«В первые дни полномасштабного вторжения рф злоумышленник разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр. Больше его интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Такая информация была особенно ценна оккупантам. Это позволяло российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По его информации, родственница предателя — одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда «Ирбис», использующая позывной «Багира».
«Все данные он передавал своей крестной, которая является одной из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда так называемой «Луганской народной республики», — отметили также в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
«Багира» была связной — полученную информацию передавала «дальше» — кадровому российскому разведчику.
Когда дни российских «освободителей» на Харьковщине были сочтены, предатель резко приостановил контакты с захватчиками и «залег на дно». По данным СБУ, он практически не выходил из дома в окрестностях Харькова. Но и там его нашли и задержали. Сейчас мужчина в СИЗО.
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«Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту из Харьковщины о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества», — сообщил Абдула.
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2024 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ нашла и задержала предателя, который работал в Харькове на российскую разведку. Его завербовали еще до начала полномасштабного вторжения РФ".