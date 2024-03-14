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«Сдавал» россиянам ПВО и вертолеты ВСУ на Харьковщине: поймали предателя

Происшествия 10:07   14.03.2024
Оксана Горун
«Сдавал» россиянам ПВО и вертолеты ВСУ на Харьковщине: поймали предателя

На Харьковщине разоблачили и задержали очередного информатора россиян. 46-летний житель Близнюков Лозовского района искал места дислокации украинских вертолетов и систем ПВО.

«Подозреваемый выискивал в Лозовском районе места нахождения украинских вертолетов и передал эти данные российскому куратору. Мужчина ездил и в Харьков, чтобы найти системы ПВО в городе. Эту информацию он также передал врагу, отправив изображение карты местности с отметкой, где находится противовоздушная оборона. Также подозреваемый в домашних условиях планировал разработать самодельное взрывное устройство, необходимое для подрыва железнодорожных путей с целью нарушения логистики поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Харьковщине», — перечислила «трудовые подвиги» предателя пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В СБУ уточнили: инструкцию по изготовлению взрывного устройства в «домашних» условиях предателю передала военная разведка РФ.

«В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении. Однако агрессору это не удалось. Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского приспешника», — сообщила пресс-служба СБУ.

Прокуроры отметили: с российским куратором безработный житель Харьковщины общался через telegram. И выполнял поступающие «задания». Сейчас предатель в СИЗО. Ему сообщили о подозрении в распространения информации о перемещении, движении, расположении ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2024 в 10:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили и задержали очередного информатора россиян. 46-летний житель Близнюков Лозовского района искал места дислокации украинских вертолетов и систем ПВО".