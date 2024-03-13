Жительница Харьковщины пыталась помешать контрнаступлению ВСУ — ее задержали

Женщина во время российского вторжения выехала на подконтрольную Украине территорию Харьковщины, чтобы оттуда сообщать оккупантам о дислокации и передвижении ВСУ.

«С июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении. Также она «отчитывалась» об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск. Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования Сил обороны. Затем соответствующие координаты и текстовое описание отправляла «связному» российской разведки. Им оказался ее знакомый коллаборант, который в то время находился в составе оккупационного «мвс рф» в Балаклее», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что позиции ВСУ предательница «сливала» накануне Харьковского контрнаступления, пытаясь сорвать его.

По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемой – 36 лет.

«Во время захвата г. Балаклея Изюмского района местная жительница уехала из населенного пункта. Она временно переехала жить в подконтрольный украинской армии поселок Андреевка Изюмского района», — уточнили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Поймали гражданку в деоккупированной Балаклее. Туда она вернулась после бегства оттуда россиян и пыталась «залечь на дно», а также уничтожить доказательства своей работы на врага. Но это ей не удалось. СБУ нашла подозреваемую и обнаружила у нее мобильный телефон с перепиской, доказывающей ее работу на РФ.

Женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием. Сейчас она в СИЗО, ей грозит до 12 лет тюрьмы.