Жительница Харьковщины пыталась помешать контрнаступлению ВСУ — ее задержали
Женщина во время российского вторжения выехала на подконтрольную Украине территорию Харьковщины, чтобы оттуда сообщать оккупантам о дислокации и передвижении ВСУ.
«С июня по сентябрь 2022 года она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сосредоточены на Купянском направлении. Также она «отчитывалась» об имеющемся тяжелом вооружении и ориентировочном количестве личного состава украинских войск. Для сбора информации фигурантка обходила прифронтовую местность и скрыто фотографировала места временного базирования Сил обороны. Затем соответствующие координаты и текстовое описание отправляла «связному» российской разведки. Им оказался ее знакомый коллаборант, который в то время находился в составе оккупационного «мвс рф» в Балаклее», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он отметил, что позиции ВСУ предательница «сливала» накануне Харьковского контрнаступления, пытаясь сорвать его.
По данным Харьковской областной прокуратуры, подозреваемой – 36 лет.
«Во время захвата г. Балаклея Изюмского района местная жительница уехала из населенного пункта. Она временно переехала жить в подконтрольный украинской армии поселок Андреевка Изюмского района», — уточнили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Поймали гражданку в деоккупированной Балаклее. Туда она вернулась после бегства оттуда россиян и пыталась «залечь на дно», а также уничтожить доказательства своей работы на врага. Но это ей не удалось. СБУ нашла подозреваемую и обнаружила у нее мобильный телефон с перепиской, доказывающей ее работу на РФ.
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Женщине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием. Сейчас она в СИЗО, ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, новости Харькова, предательница, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщина во время российского вторжения выехала на подконтрольную Украине территорию Харьковщины, чтобы оттуда сообщать оккупантам о дислокации и передвижении ВСУ".