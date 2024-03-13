Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали
Жінка під час російського вторгнення виїхала на підконтрольну Україні територію Харківщини, щоб звідти повідомляти окупантам про дислокацію та пересування ЗСУ.
“З червня по вересень 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку. Також вона “звітувала” про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ. Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони. Потім відповідні координати та текстовий опис відправляла “зв’язковому” російської розвідки. Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного “мвс рф” у Балаклії“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Він зазначив, що позиції ЗСУ зрадниця “зливала” напередодні Харківського контрнаступу, намагаючись зірвати його.
За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваній – 36 років.
“Під час захоплення м. Балаклія Ізюмського району місцева мешканка виїхала з населеного пункту. Вона тимчасово переїхала жити до підконтрольного українській армії селища Андріївка Ізюмського району”, – уточнили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Впіймали громадянку в деокупованій Балаклії. Туди вона повернулася після втечі звідти росіян і намагалася “залягти на дно”, а також знищити докази своєї роботи на ворога. Але це їй не вдалось. СБУ знайшла підозрювану та виявила в неї мобільний телефон із листуванням, яке доводить її роботу на РФ.
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Жінці повідомили про підозру в несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням. Нині вона у СІЗО, їй загрожує до 12 років в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка під час російського вторгнення виїхала на підконтрольну Україні територію Харківщини, щоб звідти повідомляти окупантам про дислокацію та пересування ЗСУ".