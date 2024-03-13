Live
  • Ср 13.03.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.49
  • EUR 42.04

Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали

Суспільство 10:00   13.03.2024
Оксана Горун
Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали

Жінка під час російського вторгнення виїхала на підконтрольну Україні територію Харківщини, щоб звідти повідомляти окупантам про дислокацію та пересування ЗСУ.

З червня по вересень 2022 року вона передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ, які були зосереджені на Куп’янському напрямку. Також вона “звітувала” про наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ. Для збору інформації фігурантка обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони. Потім відповідні координати та текстовий опис відправляла “зв’язковому” російської розвідки. Ним виявився її знайомий колаборант, який на той час перебував у складі окупаційного “мвс рф” у Балаклії“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що позиції ЗСУ зрадниця “зливала” напередодні Харківського контрнаступу, намагаючись зірвати його.

За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваній – 36 років.

предательница мешала Харьковскому контрнаступлению

“Під час захоплення м. Балаклія Ізюмського району місцева мешканка виїхала з населеного пункту. Вона тимчасово переїхала жити до підконтрольного українській армії селища Андріївка Ізюмського району”, – уточнили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Впіймали громадянку в деокупованій Балаклії. Туди вона повернулася після втечі звідти росіян і намагалася “залягти на дно”, а також знищити докази своєї роботи на ворога. Але це їй не вдалось. СБУ знайшла підозрювану та виявила в неї мобільний телефон із листуванням, яке доводить її роботу на РФ.

Читайте також: “Серійному міністру” з РФ, який працював на Харківщині, повідомили про підозру

Жінці повідомили про підозру в  несанкціонованому розповсюдженні інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням. Нині вона у СІЗО, їй загрожує до 12 років в’язниці.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу
Переплутав шланги: у Харкові чоловік залишив сусідів без газу
13.03.2024, 11:12
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
З телеверсії Оскара вирізали перемогу харків’ян: у Disney пояснили причину
12.03.2024, 12:21
Армія РФ готує наступ на Куп’янськ – аналітик про терміни та кількість військ
Армія РФ готує наступ на Куп’янськ – аналітик про терміни та кількість військ
13.03.2024, 10:49
Навчання військових у Харкові: місто стоїть у пробках, закривали метро
Навчання військових у Харкові: місто стоїть у пробках, закривали метро
13.03.2024, 09:43
Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали
Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали
13.03.2024, 10:00
Головні новини Харкова 13.03: навчання військових, пробки, ISW про рейд до РФ
Головні новини Харкова 13.03: навчання військових, пробки, ISW про рейд до РФ
13.03.2024, 11:04

Новини за темою:

10:10
Била дітей, а потім здавала патріотів: у Харкові затримали злу вчительку
10:00
У Харкові запобігли серії ракетних ударів: вчасно спіймали навідницю
10:00
“Немає під’їзду, місиво” – 34-річна харків’янка навела ракети на будинки 23.01
10:28
Впіймали навідника ракет на Харків: він сам шукав росіян, аби допомогти
12:00
Агроном допомагав росіянам мінувати Харківщину – СБУ його зловила

Ви читали новину: «Мешканка Харківщини намагалася завадити контрнаступу ЗСУ – її затримали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінка під час російського вторгнення виїхала на підконтрольну Україні територію Харківщини, щоб звідти повідомляти окупантам про дислокацію та пересування ЗСУ".