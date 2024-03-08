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“Серійному міністру” з РФ, який працював на Харківщині, повідомили про підозру

Події 10:49   08.03.2024
Оксана Горун
“Серійному міністру” з РФ, який працював на Харківщині, повідомили про підозру Фото: СБУ

СБУ ідентифікувала чергового керівника-невдаху, який прибув із РФ на Харківщину в період тимчасової окупації.

“Міністром охорони здоров’я” під час окупації Харківщини загарбники призначили акушера-гінеколога, громадянина РФ Тамерлана Гогичаєва. 57-річний гінеколог – “серійний міністр”, раніше вже відзначився на аналогічній посаді в Північній Осетії.

“За даними слідства, після призначення на “посаду” зловмисник одразу приступив до виконання вказівок кремля щодо поширення окупаційної влади на захопленій території, займався переналаштуванням сфери охорони здоров’я під російське законодавство та впроваджував осетинську практику лікування хвороб”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Працював” чиновник у Куп’янську, коли місто було окупованим росіянами. А перед деокупацією, за інформацією Харківської обласної прокуратури, “міністр” повернувся до РФ та допомагав місцевим пропагандистам своїми коментарями.

“В одному з репортажів він звинувачує українську армію у вбивствах своїх громадян при їх спробі виїхати до рф, говорячи наступне: “Очень много было, и это уже сообщали другие средства массовой информации о том, что достаточное количество беженцев были убиты при попытке пересечь, допустим, в сторону российской федерации. Мы говорим сейчас конкретно за ЛНР. Те пострадавшие и дети и взрослые, которые выжили, им уделяется особое внимание, как со стороны наших коллег Луганской народной республики – уже как субъекта российской федерации”, – зацитувала казки Гогичаєва пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними СБУ, в численних коментарях, які він роздав у РФ, “міністр” поширював фейки, вихваляв загарбників та виправдовував російську агресію проти України.

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Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань російського функціонера Гогичаєва. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань рф, вчинене повторно)“, – повідомив Абдула.

Наразі слідство вживає заходів, щоб притягнути “міністра” до відповідальності.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ ідентифікувала чергового керівника-невдаху, який прибув із РФ на Харківщину в період тимчасової окупації".