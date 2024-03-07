РФ передали карти газових мереж Харківщини колишні чиновники Харківгазу
СБУ затримали двох колишніх співробітників компанії “Харківгаз”, які допомагали окупантам із РФ знищувати газові мережі в області, а також красти блакитне паливо.
Чиновники однієї з філій Харківгазу після початку російського вторгнення одразу ж прийшли “на допомогу” окупантам.
“Одного із фігурантів призначили керівником окупаційної “газової служби”, а його спільника – “головним інженером” псевдоустанови. Одразу після “призначення” вони передали рашистам карти газових мереж області“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Карти, що були “злиті” газовиками, стали в пригоді окупантам під час підготовки масованих обстрілів інфраструктури Харківської області. А також інформацію колишніх чиновників використовували під час облаштування мінних полів та інженерних загороджень.
“Крім того, фігуранти займалися відбором “блакитного палива” з української газотранспортної системи для потреб загарбників. Для цього зловмисники відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі”, – зазначив Абдула.
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Газом з української системи обігрівали місця базування російських загарбників.
Зі своїми “новими роботодавцями” під час їхнього відступу газовики не втекли. Спробували “залягти на дно”. Спочатку ховалися у Вовчанську, а потім винайняли квартиру в Харкові. Але їх виявили й тут. Співробітники СБУ вже затримали зрадників. Їм повідомили про підозру в допомозі державі-агресору. Колишні співробітники “Харківміськгазу” зараз у СІЗО. Їм загрожує 12 років провести за ґратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 12:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримали двох колишніх співробітників компанії “Харківгаз”, які допомагали окупантам із РФ знищувати газові мережі в області, а також красти блакитне паливо".