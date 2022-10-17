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В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу в 8 тисяч будинків

Суспільство 17:15   17.10.2022
Оксана Якушко
В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу в 8 тисяч будинків

Протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газ для 8,3 тисячі сімей деокупованої Харківщини.

Газ подали до Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомило АТ «Харківгаз».

У найббільше пошкодженому окупантами місті Ізюм до газу підключено близько тисячі будинків. У Куп’янському районі, який продовжує перебувати під обстрілами рашистів, відновлено газопостачання у чотири села.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 17:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу в 8 тисяч будинків".