В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу в 8 тисяч будинків
Протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газ для 8,3 тисячі сімей деокупованої Харківщини.
Газ подали до Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомило АТ «Харківгаз».
У найббільше пошкодженому окупантами місті Ізюм до газу підключено близько тисячі будинків. У Куп’янському районі, який продовжує перебувати під обстрілами рашистів, відновлено газопостачання у чотири села.
Читайте також: Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводівКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ізюм, газ, дом, куп'янск, подача, подача газа, харьковгаз; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 17:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу в 8 тисяч будинків".