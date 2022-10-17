В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу в 8 тисяч будинків

Протягом тижня фахівці АТ «Харківгаз» відновили газ для 8,3 тисячі сімей деокупованої Харківщини.

Газ подали до Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомило АТ «Харківгаз».

У найббільше пошкодженому окупантами місті Ізюм до газу підключено близько тисячі будинків. У Куп’янському районі, який продовжує перебувати під обстрілами рашистів, відновлено газопостачання у чотири села.