В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домов

В течение недели специалисты АО «Харьковгаз» восстановили газ для 8,3 тысяч семей деоккупированной Харьковщины.

Газ подали в Изюмский, Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, сообщило АО «Харьковгаз».

В самом поврежденном оккупантами городе Изюм к газу подключено около тысячи домов. В Купянском районе, который продолжает находиться под обстрелами рашистов, возобновлено газоснабжение в четыре села.