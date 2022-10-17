В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домов
В течение недели специалисты АО «Харьковгаз» восстановили газ для 8,3 тысяч семей деоккупированной Харьковщины.
Газ подали в Изюмский, Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, сообщило АО «Харьковгаз».
В самом поврежденном оккупантами городе Изюм к газу подключено около тысячи домов. В Купянском районе, который продолжает находиться под обстрелами рашистов, возобновлено газоснабжение в четыре села.
Читайте также: Готовясь к зиме, харьковские газовики обследовали около 3000 км газопроводовКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, дом, Изюм, купянск, подача, подача газа, харьковгаз; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 17:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домов".