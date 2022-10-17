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В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домов

Общество 17:15   17.10.2022
Оксана Якушко
В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домов

В течение недели специалисты АО «Харьковгаз» восстановили газ для 8,3 тысяч семей деоккупированной Харьковщины.

Газ подали в Изюмский, Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, сообщило АО «Харьковгаз».

В самом поврежденном оккупантами городе Изюм к газу подключено около тысячи домов. В Купянском районе, который продолжает находиться под обстрелами рашистов, возобновлено газоснабжение в четыре села.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 17:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домов".