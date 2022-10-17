Готовясь к зиме, харьковские газовики обследовали около 3000 км газопроводов

Для подготовки критической инфраструктуры к стабильной работе в отопительном сезоне харьковские газовики обследовали комплексно около 3 тысяч километров газовых сетей Харькова и области.

«Несмотря на интенсивные обстрелы региона, подготовка газовых объектов к холодам продолжается с марта этого года. АО «Харьковгаз» и АО «Харьковгоргаз» газораспределительные компании Харьковщины, которые во время войны под обстрелами возобновляли газораспределительную систему и после ежедневных вражеских ударов, отстраивали поврежденные газопроводы в домах, подключали подачу энергоносителя после бомбардировок», — отметили в пресс-службах газораспределительных компаний.

После деоккупации воинами ВСУ территории Харьковской области специалисты АО «Харьковгаз» и АО «Харьковгоргаз» возрождают инфраструктуру в освобожденных громадах и пострадавших районах Харькова.

«Сейчас в области восстановление газовой системы одновременно проводится в около 15 деоккупированных городах и поселках. В Харькове масштабные работы продолжаются в центре города, на Пятихатках и Салтовке», — сообщила спикер АТ «Харьковгаз» Ольга Клименко.

«Средства, которые потребители во время войны оплачивают за распределение газа, идут на сохранение инфраструктуры: приобретение новых труб на замену уничтоженных коммуникаций, материалов для ремонтов, горючего для специализированного автотранспорта, оплату труда людям, которые несмотря на высокую минную опасность, делают газовую систему пригодной для обеспечения потребностей потребителей», — подчеркнула спикер АТ «Харьковгоргаз» Марина Зубова.

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То есть Операторы ГРС и дальше выполняют свои обязанности. Для клиентов компаний АО «Харьковгаз» и АО «Харьковгоргаз» порядок расчетов за распределение природного газа остается неизменным.

«Спасибо, что платите за услугу! — отметили в компаниях. — В связи с восстановлением инфраструктуры региона и увеличением количества подключенных домовладений АО «Харьковгаз» и АО «Харьковгоргаз» напоминают о необходимости передачи данных газовых счетчиков любым удобным сервисом компаний. Показания принимаются ежемесячно, с 1 по 5 число».