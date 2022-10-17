Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводів
Для підготовки критичної інфраструктури до стабільної роботи в опалювальному сезоні харківські газовики комплексно обстежили близько 3 тисяч кілометрів газових мереж Харкова та області.
“Незважаючи на інтенсивні обстріли регіону, підготовка газових об’єктів до холодів триває з березня цього року. АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” газорозподільні компанії Харківщини, які протягом війни під обстрілами відновлювали газорозподільну систему та після щоденних ворожих ударів, відбудовували пошкоджені газопроводи в будинках, підключали подачу енергоносія після бомбардувань”, – зазначили в пресслужбах газорозподільних компаній.
Після деокупації воїнами ЗСУ території Харківської області, фахівці АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” відроджують інфраструктуру у звільнених громадах та найпостраждаліших районах Харкова.
“Наразі в області відбудова газової системи одночасно проводиться у близько 15 деокупованих містах та селищах. У Харкові масштабні роботи тривають у центрі міста, П‘ятихатках та Салтівці”, – повідомила речниця АТ “Харківгаз” Ольга Клименко.
“Кошти, які споживачі під час війни оплачують за розподіл газу, ідуть на збереження інфраструктури: придбання нових труб на заміну знищеним комунікаціям, матеріалів для ремонтів, пального для спеціалізованого автотранспорту, оплату праці людям, які попри високу мінну небезпеку роблять газову систему придатною для забезпечення потреб споживачів”, – наголосила речниця АТ “Харківміськгаз” Марина Зубова.
Читайте також: Газовики перевіряють стан газорозподільних систем у П’ятихатках
Тобто Оператори ГРМ і надалі виконують свої обов’язки. Для клієнтів компаній АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” порядок розрахунків за розподіл природного газу залишається незмінним.
“Дякую, що платите за послугу! – зазначили в компаніях. – У зв‘язку з відбудовою інфраструктури регіону і збільшенням кількості підключених домоволодінь, АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” нагадують про необхідність передачі даних газових лічильників будь-яким зручним сервісом компаній. Показання приймаються щомісяця, з 1 по 5 число”.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковгаз", АО «Харьковгоргаз», газ, газопровод, зима; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 11:01;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводів".