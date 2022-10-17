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Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводів

Суспільство 11:01   17.10.2022
Олексій Наумов
Готуючись до зими, харківські газовики обстежили близько 3000 км газопроводів

Для підготовки критичної інфраструктури до стабільної роботи в опалювальному сезоні харківські газовики комплексно обстежили близько 3 тисяч кілометрів газових мереж Харкова та області.

“Незважаючи на інтенсивні обстріли регіону, підготовка газових об’єктів до холодів триває з березня цього року. АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” газорозподільні компанії Харківщини, які протягом війни під обстрілами відновлювали газорозподільну систему та після щоденних ворожих ударів, відбудовували пошкоджені газопроводи в будинках, підключали подачу енергоносія після бомбардувань”, – зазначили в пресслужбах газорозподільних компаній.

Після деокупації воїнами ЗСУ території Харківської області, фахівці АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” відроджують інфраструктуру у звільнених громадах та найпостраждаліших районах Харкова.

“Наразі в області відбудова газової системи одночасно проводиться у близько 15 деокупованих містах та селищах. У Харкові масштабні роботи тривають у центрі міста, П‘ятихатках та Салтівці”, – повідомила речниця АТ “Харківгаз” Ольга Клименко.

“Кошти, які споживачі під час війни оплачують за розподіл газу, ідуть на збереження інфраструктури: придбання нових труб на заміну знищеним комунікаціям, матеріалів для ремонтів, пального для спеціалізованого автотранспорту, оплату праці людям, які попри високу мінну небезпеку роблять газову систему придатною для забезпечення потреб споживачів”, – наголосила речниця АТ “Харківміськгаз” Марина Зубова.

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Тобто Оператори ГРМ і надалі виконують свої обов’язки. Для клієнтів компаній АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” порядок розрахунків за розподіл природного газу залишається незмінним.

“Дякую, що платите за послугу! – зазначили в компаніях. – У зв‘язку з відбудовою інфраструктури регіону і збільшенням кількості підключених домоволодінь, АТ “Харківгаз” та АТ “Харківміськгаз” нагадують про необхідність передачі даних газових лічильників будь-яким зручним сервісом компаній. Показання приймаються щомісяця, з 1 по 5 число”.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 11:01;

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