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У Харкові запобігли серії ракетних ударів: вчасно спіймали навідницю

Суспільство 10:00   29.02.2024
Оксана Горун
У Харкові запобігли серії ракетних ударів: вчасно спіймали навідницю

СБУ затримала у Харкові чергову зрадницю – жінка допомагала росіянам коригувати ракетні удари по місту. Саме “готувала” нову локацію.

Безробітна фанатка “русского мира” сподівалася “піднятись” при окупантах.

“Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає “посаду” в окупаційній адміністрації рф”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Штрихів до і без того “яскравого портрета” зрадниці додали в Харківській обласній прокуратурі.

“Жінка вже мала проблеми із законом: у її біографії – вироки за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та за крадіжки”, – зазначили прокурори.

Заради майбутньої “успішної кар’єри” жінка допомагала росіянам знищувати рідне місто. Вона була своєрідним “контролером” – виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали куратори. Зрадниця фотографувала об’єкти, що цікавлять терористів, і позначала їх на гугл-картах. За інформацією СБУ, цією діяльністю жінка займалася з кінця 2023 року. Її завербував співробітник російської розвідки – дистанційно.

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“За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його “приєднання” до складу рф”, – зазначив Абдула.

Викрили громадянку кіберфахівці СБУ – на початковому етапі розвідувального завдання. Тож слідчі змогли покроково задокументувати її дії та завадити їм, запобігши серії ракетних ударів. У жінки вилучили телефон зі свідченнями роботи на росіян. Їй повідомили про підозру в держзраді. Нині жінка під вартою, їй загрожує довічне.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала у Харкові чергову зрадницю – жінка допомагала росіянам коригувати ракетні удари по місту. Саме “готувала” нову локацію".