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В Харькове предотвратили серию ракетных ударов: вовремя поймали наводчицу

Общество 10:00   29.02.2024
Оксана Горун
В Харькове предотвратили серию ракетных ударов: вовремя поймали наводчицу

СБУ задержала в Харькове очередную предательницу — женщина помогала россиянам корректировать ракетные удары по городу. Как раз «готовила» новую локацию.

34-летняя безработная фанатка «русского мира» надеялась «возвыситься» при оккупантах.

«Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит «должность» в оккупационной администрации рф», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Штрихов к и без того «яркому портрету» предательницы добавили в Харьковской областной прокуратуре.

«Женщина уже имела проблемы с законом: в ее биографии — приговоры за преступления в сфере обращения наркотических средств и за кражи», — отметили прокуроры.

Ради будущей «успешной карьеры» дама помогала россиянам уничтожать родной город. Она была своеобразным «контролером»  — выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали кураторы. Предательница фотографировала интересующие террористов объекты и отмечала их на картах Google. По информации СБУ, этой деятельностью женщина занималась с конца 2023 года. Ее завербовал сотрудник российской разведки — дистанционно.

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«По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения. Также она надеялась на захват областного центра и его «присоединение» в состав рф», — отметил Абдула.

Разоблачили гражданку киберспециалисты СБУ — на начальном этапе разведывательного задания. Так что следователи смогли пошагово задокументировать ее действия и помешать им, предотвратив серию ракетных ударов. У женщины изъяли телефон со свидетельствами работы на россиян. Ей сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас женщина под стражей, ей грозит пожизненное.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала в Харькове очередную предательницу — женщина помогала россиянам корректировать ракетные удары по городу. Как раз «готовила» новую локацию".